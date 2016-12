CFR Călători. Mai multe trenuri din Constanţa, anulate, de Paşti

1

CFR CALATORI

Va mai amintiti? Perchezitii DNA la CFR si Ministerul Transporturilor: Prejudiciu de 5 milioane de euro… Insa, prejudiciul real se ridica la aproximativ 160 milioane de euro? “Comana Ctin(alaturi de Iorgu Ganea) era, in afara de Regiotrans, de asemenea acționar la firma RC-CF TRANS SRL Brașov, societate care a pus la dispoziția familiei Dragnea un autoturism Audi de ultimul tip ca sponsorizare. Prin intrarea in vigoare, pe 14 decembrie 2014, a noului mers al trenurilor, ministrul Transporturilor, IOAN RUS prin intermediul lui VASILE SECARA , a girat prabusirea companiei de stat- CFR Calatori, dar, in acelasi timp, a pus umarul serios la prosperitate operatorilor feroviari privati de transport persoane prin acordarea smechereasca, dar ilegala, de subventii uriase. De necrezut , directori plătiți regeste de stat, garantați de privați(CLAUDIU DUMITRESCU,DOROBANTU VALENTIN, SECARA VASILE, SZENTES IOSEF, ETC.) Astfel, pe rutele Brașov-București, Brașov-Constanța, Brașov- Sf.Gheorghe, Brașov- Timișoara, Brașov- Iași, Brașov- Alba Iulia, Timisoara-Sinicolaul Mare, Arad- Naldac și retur au fost introduse trenuri, de tipul automotoarelor, deținute de Regiotrans. Aceste rute operate de către CFR Călători sunt foarte rentabile, fapt pentru care este ilegal să fie introduse și trenurile private. Prin această manevră, regionalele CFR Călători Brașov și București sunt extrem de afectate de introducerea acestor trenuri private, întrucât practică un tarif mai mic ca urmare a subvenției, și astfel, zilnic, compania de stat este păgubită din greu. De exemplu, un bilet pe distanța București- Ploiești, costă 7,5 lei, numai că Regiotrans Brașov beneficiază de o subvenție mult mai mare decât CFR Călători” Trebuie precizat că unul dintre fostii acționari de la firma brașoveană- Costel Comana(decedat intre timp), era în relații excelente cu DUMITRESCU CLAUDIU , director in Ministerul Transporturilor , cu fostul manager privat de la CFR Calatori- VALENTIN DOROBANTU, care acum este angajatul firmei Regiotrans Brasov, dar și cu unul dintre actualii directori generali ai companiei de stat Iosef Szenteș, unul dintre artizanii „țesăturilor” din mersul trenurilor pentru interesul privaților. Totodata, Costel Coman era in relatii extrem de apropiate si cu cei doi tesatori ai mersului pe 2015, adica directorii de la CFR SA- Viorel Scurtu si Marian Cotofana. Mai trebuie subliniat ca Alexandrina Gatej a condus CA de la CFR Calatori inca de pe vremea lui Ovidiu Silaghi si ea in calitate de presedinte al bordului administrative a aprobat “performantele manageriale de execeptie”, cercetate acum de DNA, regizate de catre fostii directori Valentin Dorobantu si Vasile Secara. In plus, Ioan Rus a mentinut-o in CA de la CFR Calatori pe Dana Galbeni Rachila, cea despre care Curtea de Conturi a Romaniei a precizat ca este vinovata pentru acordare de indemnizatii ilegale de peste 1.300.000 de euro la companiile de sub tutela Ministerului Transporturilor. Tot Dana Galbeni Rachila este cea care in anii trecuti a avut afaceri impreuna cu “regina” achizitiilor de la CFR Calatori, Carmen Maria Popescu. Practic, prin aceste numiri, ministrul Ioan Rus a continuat campania de promovarea a oamenilor garantati de Ovidiu Silaghi si Relu Fenechiu, finalizand practic opera de garare pe linie moarta a CFR Calatori” PS: "Când vei constata că, în scopul de a produce, trebuie să obții aprobarea de la acei care nu produc nimic, când vei observa cum banii se scurg spre cei care nu activează în bunuri, ci în favoruri, când vei înțelege că o mulțime de oameni se îmbogățesc prin luare de mită și influența lor e mai eficace decât munca lor, că legile nu te protejează contra lor, ci dimpotrivă, ei sunt cei care sunt protejați impotriva ta, când vei descoperi că este răsplătită corupția iar onestitatea devine un sacrificiu de sine, atunci vei putea spune fără teamă de a greși, că soarta societății în care trăiești, este condamnată”