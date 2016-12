Cetatea Histria, cea mai veche aşezare urbană din România

Excursie de-o zi în nordul litoralului

Cetatea Histria, cea mai veche așezare urbană din România

La 65 de km de Constanța, în satul Istria, pe malul lacului Sinoe, se află cea mai veche cetate de pe teritoriul României, Histria. Cetatea Histria a fost întemeiată la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. (anul 657 î.e.n. după istoricul Eusebius) de coloniști veniți din Milet. Orașul a avut o dezvoltare neîntreruptă timp de 1300 de ani, începând din perioada greacă și până în epoca romano-bizantină. După o distrugere violentă, către sfârșitul sec. VI î.e.n., în plină perioada clasică, un nou zid de incintă reduce la jumătate suprafața inițială a orașului. În această perioadă Histria cunoaște un regim democratic, aderarea la Liga Maritimă Ateniană, comerț intens și chiar monedă proprie.Încercarea primului val de sciți de a se stabili în sudul Dunării, precum și răzvrătirile cetăților pontice împotriva lui Lysimach aduc cetății o nouă distrugere, către sfârșitul sec. IV î.e.n. În secolele următoare orașul se reface și trăiește o nouă înflorire, mai ales primele alianțe cu unele căpetenii ale geților (Zalmodegikos, Rhemaxos). În anul 72 î.e.n. primele armate romane scot coloniile vest-pontice de sub influența lui Mithridate, iar câțiva ani mai târziu, regele get-dac Burebista cuprinde cetatea sub stăpânirea sa. Odată cu moartea lui Burebista cetatea trece sub stăpânire romană, încheindu-se astfel perioada de autonomie. Sub stăpânirea romană cetatea cunoaște o nouă înflorire.Săpăturile arheologice, începute încă din 1914, au scos la iveală, pe lângă zidurile incinta mai sus amintite, o serie de monumente remarcabile, datând din diferite perioade din existența cetății. De asemenea, săpăturile au oferit un bogat material arheologic, cea mai mare parte fiind expusă în muzeul cetății: sculpturi, reliefuri, materiale de construcție, inscripții, ceramică (grecească și romană), sticlărie, obiecte din metal. Astfel, Histria, cea mai veche așezare urbană din țară, a fost descoperită începând din anul 1914, de săpăturile marelui istoric și arheolog Vasile Pârvan. Muzeul cetății Histria a fost recent reabilitat și modernizat.