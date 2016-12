CET Constanţa, lăsat cu visteria goală şi fără combustibil, în toiul iernii!

CET Constanța, lăsat cu visteria goală și fără combustibil, în toiul iernii!

Zilnic, peste 200.000 de constănțeni au apă caldă și căldură de la CET Palas. Instituția face însă eforturi disperate pentru a putea asigura necesarul de combustibil și pentru a le asigura locuitorilor Constan-ței temperaturi plăcute în case și apartamente.Lăsată cu visteria și cu rezervoarele goale după desprinderea de Electrocentrale București, noua societate, Electrocentrale Constanța, se confruntă cu probleme financiare grave. Mai mult decât atât, compania de la București încearcă să pună mâna și pe banii pe care CET Palas îi are de recuperat de la cei care au datorii la apă caldă și căldură.„Începând cu 1 octombrie, suntem societate independentă, în urma unui proces de divizare care s-a desfășurat la nivelul Electrocentrale București SA. Această procedură a dezavantajat însă societatea noastră, din multe puncte de vedere. Am avut nenumărate ședințe de lucru și nu ne-am înțeles deloc cu reprezentanții Electrocentrale București SA. Nu am fost de acord și am semnat protocolul de predare a patrimoniului cu obiecțiuni, deoarece se dorește ca Bucureștiul să ia jumătate din creanțele de peste 330 de milioane de lei pe care le are societatea noastră. Eu am refuzat să le dau, m-au amenințat și cu plângeri penale, inclusiv în scris. Aceștia sunt bani pe care noi îi avem de primit și de care avem nevoie pentru a asigura agent termic în continuare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Electrocentrale Con-stanța, Gheorghe Enache.Forțat să cumpere gaz scump!Noua instituție Electrocentrale Con-stanța aparține Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie, cu 32 de milioane de lei capital social, deținut integral de Ministerul Economiei.„Deși Ministerul Finanțelor mi-a dat dreptate și a spus că toate creanțele trebuie să rămână la noi, Electrocentrale București refuză să țină cont de acest lucru. Mai mult decât atât, mă forțează să preiau o parte din contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale din import de la compania cu care lucrează ei, Wintershall. Eu refuz categoric acest lucru, deoarece, după calculele noastre, am ajuns la concluzia că, dacă-l preiau, voi intra în faliment într-o lună de zile. Nici lucrul acesta nu le-a convenit deloc și au făcut numeroase presiuni. Este vorba despre un contract pe care eu nu îl cunosc, nu l-am văzut niciodată. Mi s-a spus că este secretizat”, ne-a mai dezvăluit șeful CET Constanța.Potrivit acestuia, presiunile de la București au ajuns atât de departe, încât, în seara de 31 octombrie 2014, CET-ul a fost anunțat că nu va mai primi gaze pentru a doua zi. Practic, în pragul iernii, constănțenii rămâneau fără apă caldă și căldură.„Pentru că am refuzat să semnez contractul cu compania elvețiană, pe 31 octombrie, seara, am fost anunțat că nu ne mai dau gaze. Așa că a trebuit să caut un alt furnizor. Am făcut imediat contract cu Romgaz, care acoperă în prezent tot ne-cesarul de gaze naturale, adică aproximativ 100.000 de metri cubi pe an, la un preț mult mai bun decât cel cu elvețienii. Adică, Wintershall îmi dădea gaz cu aproximativ 140 de lei per megawatt, pe oră, de la Romgaz, iau cu 53,3 lei per megawatt, pe oră”, a mai spus Gheorghe Enache.Capital social de 32 de milioane de lei, pe hârtie…Iar problemele nu par să se oprească aici. În prezent, directorul CET Constanța vrea să vadă acum dacă cei 32 de milioane de lei capital social există, într-adevăr, în conturile societății.„La divizare, toți banii care erau în conturile noastre au fost preluați de Electrocentrale București. Acum, în noul Act Constitutiv, este prevăzut un capital social de 32 de milioane de lei. Am cerut să mi se facă dovada că acesta este vărsat integral și subscris sub aport de numerar”, a precizat directorul CET.Cert este că, până când vor fi rezolvate toate aceste nedreptăți, nelămuriri și nemulțumiri, Electrocentrale Constanța trăiește pe muchie de cuțit.„Ne străduim, de la o zi la alta, să acoperim necesarul de combustibil. Tot ce încasăm redirecționăm pentru plata gazului, pentru că nici nu suntem eligibili pentru vreun credit bancar. Am încercat mai multe soluții, dar nu vrea nimeni să ne ajute. Li se pare prea riscant. Așa că ne descurcăm cum putem, pentru a trece cu bine peste iarnă. Sunt sigur însă că nu vom avea probleme, mai ales că suntem sprijiniți și de autoritățile locale”, a încheiat directorul Gheorghe Enache.