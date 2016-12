Cerşitul, afacerea din intersecţiile Constanţei

Cerșitul, afacerea din intersecțiile Constanței

Peste 500 de copii au fost găsiți, în ultimii ani, cerșind pe străzile Constanței. Nu o fac pentru că nu ar avea ce să mănânce. Din contră, spun reprezentanții Direcției Protecția Copilului, majoritatea au familii, un acoperiș deasupra capului și chiar televizor sau computer. O bună parte dintre ei sunt trimiși în stradă chiar de părinții care ar trebui să le poarte de grijă. Copiii pe care îi întâlnim cerșind pe stradă pot fi împărțiți în trei categorii, ne-a declarat Aneta Fătu, șefa Serviciului Intervenții, Victime ale Traficului și Migrației Stradale, din cadrul Protecției Copilului Constanța. În primul rând, sunt copiii care trăiesc „în stradă”: „Sunt acei copii care sunt în permanență în stradă, nu au o casă, o familie. În general sunt adolescenți, care au fugit de foarte multe ori de acasă, familiile nu se mai interesează de soarta lor sau nu mai au părinți. Numărul lor s-a diminuat, însă, foarte mult comparativ cu anii trecuți. În prezent, găsim câteva astfel de cazuri”, a explicat Aneta Fătu. A doua categorie este reprezen-tată de copiii care trăiesc în stradă, alături de familiile lor. Și aceste ca-zuri sunt destul de rare, a adăugat reprezentantul Protecției Copilului. „Este vorba de familiile care au locuit în case naționalizate și au fost evacuate și rămân pe stradă. Nu sunt însă decât câteva astfel de situații pe an. De exemplu, în 2010 au fost două familii, cu copiii, care și-au încropit adăposturi în apropierea plajei Modern. S-a intervenit cu Poliția, iar cu ajutorul organizațiilor non-guvernamentale li s-au găsit adăposturi”, a adăugat șefa serviciului. Ziua cu milogeala, seara cu telecomanda Cei mai numeroși sunt însă copiii reprezentând a treia categorie, și anume cei care trăiesc „pe stradă”. „Sunt acei copii care ziua cerșesc, iar seara se întorc acasă. Nu îi ve-dem tot timpul pe străzi, ci doar ocazional, cerșind în diverse zone ale orașului”, a afirmat reprezentantul Protecției Copilului. Mai mult, aceștia au condiții acasă, chiar dacă modeste. Au televizor, în unele cazuri și computer, au ce să mănânce și inclusiv, unii sunt înscriși și la școală. Unii sunt trimiși la cerșit de către părinți, după cum admit și asistenții sociali. „Nu avem cum să dovedim acest aspect însă. Îi chestionăm, dar nu recunosc niciodată. Spun fie că cel mic s-a luat după un alt copil, fie că a plecat de acasă și nu au știut pe unde umblă”, a afirmat Aneta Fătu. Iar acești copii sunt cei pe care îi întâlnim, în mod obișnuit pe stradă. Vara, numărul lor crește, căci litoralul îi atrage din toate colțurile țării. În 2010, au fost găsiți în orașele de la malul mării minori din Bacău, Arad, Brașov, Suceava, Galați, București, Vâlcea etc. Potrivit datelor centralizate la nivelul Protecției Copilului, în ultimii ani, au fost surprinși cerșind 500 de copii - unii de mai multe ori, alții doar o singură dată, dar au fost incluși într-o bază de date. Numai anul trecut, 217 copii au trecut prin Adăpostul de zi și de noapte destinat copiilor străzii. Alți câteva sute au fost incluși, în ultimii trei ani, în programele educaționale dezvoltate de ONG-uri. Poliția dă (sau nu) amenzi La rândul lor, atunci când surprind copii cerșind, polițiștii demarează cercetări, pentru a stabili dacă aceștia au fost puși de cineva. De altfel, această faptă este infracțiune. „Le căutăm familiile, pentru că în cele mai multe cazuri provin din localități învecinate Constanței și facem cercetări pentru a stabili dacă au fost puși de părinți să cerșească. Aceștia spun însă că nu știau pe unde umblau copiii. De asemenea, sunt minori care ne spun că au plecat ei la cerșit, de capul lor, pentru că au înțeles că așa se fac banii”, ne-a declarat cms. șef Emilian Pârvu, șeful Poliției Muni-cipale Constanța. Chiar și așa, părinții pot fi amendați, în baza Legii 61/1991, pentru că nu i-au împiedicat pe minori să vagabondeze și să cerșească. Amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, dar sancțiunile nu sunt aplicate în toate cazurile. Ce face statul pentru ei Cea mai mare întrebare care se impune, în condițiile în care numărul copiilor care cerșesc este ridicat (de remarcat că asistenții sociali spun că a scăzut considerabil comparativ cu anul 2000!), este ce face statul pentru acești copii? Cum intervin instituțiile responsabile pentru a nu-i mai vedea cu mâna întinsă, prin intersecții? Aneta Fătu, șefa serviciului responsabil de la nivelul județului Constanța, ne-a declarat că intervin atât angajații Protecției Copilului, cât și reprezentanții ONG-urilor pentru a-i ține pe micuți departe de străzi. Atunci când este surprins cerșind, copilul este luat de pe stradă și internat în adăpost. Urmează apoi o anchetă socială și stabilirea măsurii indicate: inter-narea într-un centru de plasament sau includerea într-un program educațional. Luarea copiilor din familie nu este posibilă în toate cazurile. „Nu putem să-i luăm pe toți. Au condiții acasă, este cald, este curat”, a afirmat Aneta Fătu. În plus, nu se poate dovedi că părinții sunt cei care i-au trimis la cerșit. În aceste condiții, soluția este să aibă activitate cât mai mult timp, pentru a nu mai avea vreme să iasă la cerșit: copiii sunt înscriși la centrele de zi ale organizațiilor „Salvați Copiii” sau „Tineri pentru misiune”, unde merg după școală. Aici își fac lecțiile, se joacă și mănâncă. În plus, sunt ajutate și familiile, cu pachete alimentare și haine. De altfel, o bună parte dintre părinți primesc și ajutoare sociale de la primărie. Nu le dați bani, dați-le mâncare! Asistenții sociali vă sfătuiesc să nu le dați bani copiilor pe care îi găsiți cerșind. Dacă vreți să faceți un bine, oferiți-le ceva de mâncare. Totodată, dacă observați un copil într-o astfel de situație, apelați la Telefonul Copilului, 1983. Aurolacul, înlocuit de etnobotanice! Asistenții sociali spun că, la ora actuală, mai sunt doar câțiva cerșetori care consumă aurolac, în general cei din generația veche. Copiii în schimb „cochetează” cu țigările și alcoolul, iar unii și cu etnobotanicele.