Cerşetoria, o meserie bănoasă!

1

unii chiar nu merita

Obisnuiam sa dau maruntul din buzunare, cersetorilor. Am ales sa nu o mai fac si sa pun banutii aceia in pusculita copiilor. Am strans intr-un an 700 de lei. Le-am luat lor de imbracat si de incaltat. Atunci am realizat ca banii acestia se duceau la niste jeguri si in loc sa se bucure copii mei de munca mea, se bucurau ei. Si asta e doar ce ar fi luat de la mine. Dar cati ca mine le dadeau ? Nu mai da nimicla cersetori, mai ales tiganilor. Mai iau cate un batran si iicumpar eu mancare sau fac pachete cu mancare si le dau familiilor sarace. Nu vreau sa cresc tigani pe banii mei...mai ales tigani....