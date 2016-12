Centrul mobil de colectare a sângelui, achiziţionat de minister, nu este dorit la Constanţa

Centrul mobil de colectare a sângelui, achiziționat de minister, nu este dorit la Constanța

Ministerul Sănătății a achiziționat, încă de anul trecut, cinci centre mobile de donare a sângelui, pentru care a plătit aproximativ 4,5 milioane de lei, respectiv 900.000 de lei pentru fiecare mașină. În cadrul unei conferințe de presă organizate, ieri, ministrul Cseke Attila și subsecretarul de stat Raed Arafat au prezentat autospecialele și au susținut că vor fi date în folosință începând din luna iunie, urmând să acopere, fiecare, câte o zonă: București, Moldova, Dobrogea, Ardeal și Banat. Pe autocarele respective vor lucra, potrivit ministerului, voluntari ai Crucii Roșii, în baza unei colaborări încheiate între Institutul Național de Hematologie și Societatea Română de Cruce Roșie. „Autocarele sunt destinate donării de sânge în zonele urbane și rurale, astfel încât cei care doresc să doneze sânge să evite deplasarea dificilă și consumatoare de timp, la centrele fixe de donare din orașe”, au arătat reprezentanții ministerului. Mașinile se vor deplasa la instituții publice și în localitățile îndepărtate ale unui județ pentru a recolta sânge de la doritori. Reprezentanții ministerului au stabilit ca una dintre mașini să acționeze și în Dobrogea. Cu toate acestea, atât conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine, cât și cea a Crucii Roșii Constanța, spun că nu au posibilități să o folosească. „Nu am fost anunțați, dar nici nu avem nevoie. Noi avem o mașină, cu ajutorul căreia am organizat mai multe colecte mobile, dar în prezent nu avem șofer. Drept pentru care, ne deplasăm la colecte atunci când ni se pune la dispoziție transport de la firmele private sau de la autoritățile locale. Am avut colecte mobile de la începutul anului, chiar dacă mai puține față de anul trecut”, ne-a declarat dr. Alina Dobrotă, director Centrul de Transfuzii Sanguine. De asemenea, Carmen Lungu, director Crucea Roșie Constanța, ne-a spus că și-a exprimat dezacordul, încă de când au fost informați despre intenția ministerului de a fi trimisă o mașină la Constanța. „La ultima întâlnire cu toți directorii Crucea Roșie am arătat că nu avem fondurile necesare pentru întreținerea și folosirea acestui centru mobil. Nu știu ce se va întâmpla, vom purta o discuție la sfârșitul săptămânii”, a afirmat reprezentantul Crucea Roșie. Potrivit ministerului, materialele necesare donării de sânge vor fi asigurate de Ministerul Sănătății, iar costurile de operare ale autocarelor, respectiv conducător auto, combustibil, de către Crucea Roșie.