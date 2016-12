Centrul Constanţei, fără curent electric

Centrul Constanței, fără curent electric

Constănțenii care locuiesc în centrul municipiului nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 17, sunt afectați consumatorii de pe strada Banu Mihalcea și cei de pe străzile Ion Rațiu, Prelungirea Ion Rațiu și strada Unirii, porțiunea cuprinsă între străzile Ion Rațiu și Muncel, precum și cei de pe strada Spătarul Nicolae Milescu nr. 49, PN11, scările C și D, strada Dezrobirii, numerele 108 - 110, blocul IS9, scara A, blocul IS8, scara A - întrerupere to-tală. De asemenea, în același interval, din cauza lucrărilor de toaletare arbori, sunt anunțate întreruperi pe străzile Dacia, George Enescu, Ilarie Voronca și Sarmi-segetuza - întrerupere totală.În restul județului, între orele 8 și 17, sunt anunțate întreruperi în localitatea Cumpăna - pe strada Constanței nr. 108, cu blocurile C și D și oficiul PTTR, în localitatea Murfatlar, pe strada Calea Dobrogei - întrerupere parțială și strada Mihail Kogălniceanu - întrerupere totală, precum și în localitățile Viroaga și Oltina. De asemenea, între orele 8 și 18, vor fi afectați consumatorii din localitatea Istria - întrerupere totală, cei din localitatea Hârșova, blocul 36, scările A, B și C - întrerupere parțială și cei din localitatea Lumina - întrerupere parțială.