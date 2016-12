Centru de consiliere psihologică şi profesională pentru persoanele cu dizabilităţi

Centru de consiliere psihologică și profesională pentru persoanele cu dizabilități

Îi vedem rareori pe stradă. Suntem prea grăbiți să-i observăm, să-i ascultăm ori să-i ajutăm. Își poartă durerile și își duc viața cu discreție, chiar dacă trăiesc din pensii mizere, ce de-abia le asigură traiul de zi cu zi. Sunt persoanele cu dizabilități. Sunt pretutindeni în jurul nostru, dar ne-am obișnuit să nu-i vedem. Cu toate acestea, și ei există și ei au nevoie de un loc de muncă.Pentru a ajuta integrarea lor în societate, Asociația Patronatul Medicinii Integrative a demarat în 2010 un proiect ambițios. Intitulat „Rețea regională pentru promovarea și aplicarea conceptelor economiei sociale, în vederea creșterii șanselor de reinserție socială a persoanelor cu dizabilități”, programul este cofinanțat din Fondul Social European. În cadrul activităților propuse, anul trecut, au fost înființate trei centre de consiliere și pregătire, în București, Brașov și Constanța.Peste 240 de persoane cu diferite dizabilități au beneficiat deja de consiliere, din care 75 au fost inițiate în ocupația de art director, grafician calculator, 43 în cea de operator introducere, prelucrare și validare date. Alte 80 de persoane au primit consiliere pentru dezvoltarea competențelor de bază în utilizarea computerului. Cu sprijinul reprezentanților centrului, trei beneficiari constănțeni au reușit deja să-și găsească un loc de muncă.„Toate activitățile din cadrul proiectului au ca scop creșterea competențelor, cunoștințelor și stimei de sine a persoanelor cu dizabilități. În plus, prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare se dorește sensibilizarea comunității în vederea reinserției lor sociale”, a explicat Iolanda Dinu, coordonatorul centrului din Constanța. Mai mult decât atât, „pentru mulți din acești oameni, un job înseamnă mai mult decât un simplu loc de muncă, este un loc și un mod de socializare. Fericirea lor este când vin la muncă. Nu se mai simt singuri”, a adăugat Tatiana Pârvu, coordonatorul celor trei centre teritoriale.Centrul din Constanța se află pe strada George Enescu nr. 12 și, chiar și după încheierea proiectului, în mai 2013, își propune să rămână un loc de întâlnire și socializare pentru persoanele cu nevoi speciale. Iată ce povestește Adina Chelaru, unul din beneficiari, despre experiența avută în cadrul centrului: „Când m-am înscris la cursurile de inițiere în programele «Photoshop» și «Corel» am recunoscut că de fapt nu mă interesează, dar le accept doar ca pe o provocare. Atunci așa gândeam. Acum mă simt ca o școlăriță, curioasă, conștiincioasă, dornică să cucerească necunoscutul. În prima zi mi-a fost foarte greu. Am studiat locația și apoi mi-am făcut un plan ca la război. Cum să fac să-mi adaptez starea de sănătate la condițiile din jur și am observat că nu am nici un pic de trac pentru că toți suntem la fel. (…) Și noi putem fi mult mai buni, dar cine să ne asculte? Am bătut la multe uși care nu s-au deschis niciodată, iar cele care totuși s-au deschis mi-au arătat altele și altele, un labirint interminabil cu fețe obosite și plictisite, zâmbitoare și fără chef care te fac să cedezi. Pentru noi e alarmant și extenuant, fiecare metru se cucerește prin durere, satisfacția în schimb e nelimitată... E o senzație în care se amestecă în doze infinite sentimentul victoriei și al superiorității raportat nu la restul lumii, ci la noi, cei cu dizabilități. Și să revin la primele impresii despre curs. Nu-mi doresc să se termine. Contează că am încercat și-mi doresc să reușesc să-l termin. E prima oară când durerea e atât de plăcută!”.