La Constanța

Centrele de vaccinare împotriva virusului gripal AH1N1 se deschid astăzi

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța anunță că, începând de astăzi, în județul nostru vor funcționa cinci centre de vaccinare împotriva virusului pandemic AH1N1. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct DSP Constanța, a precizat că vor fi înființate cabinete pentru vaccinare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Municipal Medgidia și Centrul de Sănătate Băneasa. Potrivit conducerii DSP, reprezentanții spitalelor menționate vor trebui să pună la punct, în cursul dimineții de astăzi, programul de func-ționare al cabinetelor, iar până la orele amiezii să înceapă deja vaccinările. Totodată, se are în vedere și des-chiderea altor centre de vaccinare la sediul DSP Constanța, dar și în unitățile sanitare ndin Cernavodă și Hârșova - pen-tru ca cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze în alte localități. Centrele de vaccinare sunt pentru neasigurați Dr. Mihaela Dinisov a subliniat că respectivele centre de vaccinare se adresează în mod special persoanelor neasigurate și fără medic de familie. „Pe ceilalți îi sfătuim să apeleze la medicul de familie, care le cunoaște starea de sănătate. De asemenea, se evită astfel și aglo-merarea centrelor, care nu este de dorit”, a spus specialistul. De altfel, medicii de familie au fost aprovizionați cu doze de vaccin suficiente, a mai adăugat reprezentantul DSP. „În cursul zilei de vineri (n.r. - 8 ianuarie) am dat peste 10.000 de doze de vaccin medicilor de familie, 1.000 de doze au fost date Spitalului de Boli Infecțioase, iar în prezent mai avem în stoc aproximativ 18.000 de doze. Sunt suficiente pentru a demara luni vaccinarea. Luni după amiază așteptăm o nouă tranșă de aproximativ 20.000 de doze de Cantgrip”, ne-a declarat dr. Mihaela Dinisov. Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase au început încă de ieri vaccinarea împotriva AH1N1, la „cererea” constăn-țenilor. Ieri, la orele amiezii, în fața cabinetului aflat la demisolul spitalului se aflau aproximativ 20 de persoane care așteptau să se vaccineze. „Așa este de dimineață. Pentru că nu avem personal suficient, am venit și eu de acasă pentru vaccinări”, ne-a spus dr. Stela Halichidis, managerul spitalului. „Am văzut la televizor ce se întâmplă în București și am venit să văd dacă la noi au început vaccinarea”, ne-a spus una dintre constănțencele care așteptau să intre în cabinet. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, numărul persoanelor confirmate cu gripă nouă a ajuns la 6.177, dintre care 85 au decedat. La Constanța au fost confirmate 104 cazuri de îmbolnăvire și au fost înregis-trate cinci decese, printre care și un bărbat din Țăndărei.