Cele mai şocante replici venite din partea angajatorilor la interviu

Cele mai șocante replici venite din partea angajatorilor la interviu

Ştire online publicată Miercuri, 02 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu doar angajatorii rămân cu gura căscată în timpul interviurilor de recrutare, de multe ori rolurile se inversează și candidații rămân stupefiați în urma unor întrebări sau afirmații venite din partea celor care îi intervievează.Unor candidați li se cere să gireze cu casa dacă vor să fie angajați, altora li se solicită să semneze în alb și demisia încă de la angajare, unele candidate sunt somate să nu intre în concediu de maternitate în următorii doi ani, altele primesc tot felul de avansuri sexuale.Lista situațiilor ciudate prin care trec persoanele care își caută un loc de muncă în România de astăzi este foarte lungă. Vezi mai jos câteva exemple întâmplări șocante povestite de candidați pe forumul Bestjobs.ro.- Sun la telefon "mai este disponibil postul?". Raspuns: da! "Trebuie sa girati cu casa! Nu aveti casa? Ne pare rau, nu va putem angaja". Trebuie sa precizez ca nici un alt detaliu nu i-a interesat, decat daca pot gira cu casa (nu, nu era un job in domeniul imobiliare si nici cu vreo responsabilitate financiara - nu se lucra direct cu banii sau produsele);- Companie mare: "Va rog frumos sa imi garantati ca in urmatorii 2 ani nu ramaneti insarcinata. (insista...insista). Apoi, "daca mai devreme de 2 ani ramaneti insarcinata va garantez ca va dau afara si nu va mai angajeaza nimeni din judet ca eu am multe cunostinte peste tot".- La sfarsitul unui interviu, singurul de acest gen, dupa ce am fost de acord cu cele oferite, mi s-a pus in fata contractul de munca si doua coli albe pe care trebuia sa scriu, pe una formularea unei demisii si pe alta Cerere de concediu fara plata si sa le semnez.- Prima experienta amuzanta a fost un interviu pe care l-am dat cu managerul unei firme de turism. Nu stiu ce nationalitate avea -vorbea pocit oricum. Domnul vroia sa stie daca am interdictie de a iesi din tara, daca am prieten si daca acesta ar avea ceva impotriva faptului ca ies din tara. Partea amuzanta era cu cata neincredere ma intreba, repetitiv :" sigur, puteti sa iesiti din tara?" , "sunteti absolut convinsa ca puteti face asta?" , "sigur, sigur?". In general sunt o fire politicoasa insa, de aceasta data, m-am ridicat si fara niciun cuvant am parasit incaperea si firma.- M-a distrat foarte tare un nenea care m-a chemat la un interviu, si tot imi flutura pe sub nas ca "salariul este foarte mare si munca usoara". Eram mica si naiva, dar pana la urma mi-a dat prin minte sa-l intreb daca exista si alte pretentii in afara de munca de secretariat. Mi-a raspuns afirmativ, asa ca nu am mai ajuns pana la interviu. Am mai dat peste o gramada de astfel de persoane, ulterior. Sunt curioasa cati dintre ei isi gasesc candidate potrivite ...- Am avut si eu o asemenea experienta in cadrul unui interviu. Domnisoara "Human resource senior" :)) s-a uitat peste CV-ul meu, mi-a pus tot felul de intrebari. A apreciat totul...mai putin faptul ca lucram deja la o companie 8 ani batuti pe muchie. Imi spune dandu-si importanta ca 8 ani inseamna foarte mult si ca de obicei intervine plafonarea si atenuarea "skills"-urilor. :)) Si ca din acest punct de vedere as fi putin eligibil. Ma masoara din cap pana-n picioare si-mi spune ca e convinsa ca nu intrunesc criteriile cerute, fara sa-mi puna nici o intrebare-apendice.- Fratele meu a fost de curand la un interviu pentru un post de asistent medic veterinar, el fiind student anul 5.Toate bune si frumoase pana cand duduia (o tipa in varsta matusa medicului veterinar dar cica specialist HR) il intreaba: "1.Cate salarii sunt in casa? 2.Ce lucreaza mama? 3.De ce sora nu lucreaza? 4.Cum ne descurcam cu un singur salariu?" L-a socat pe fratele meu si l-a facut sa se simta foarte prost (intr-un fel pentru ca nu avem decat un salariu fix in casa el nu e eligibil pentru post). A primit a doua zi SMS ca nu a fost selectat pentru urmatorul interviu pentru ca nu este destul de motivat.- Mie, cea mai cretinoida intrebare (in conditiile crizei si saraciei de acum si a discrepantei dintre cerere si oferta de pe piata muncii), mi se pare urmatoarea: "...si de ce doriti sa lucrati in firma noastra?..." In conditiile astea, cu greu imi pot cenzura urmatoarea replica: "pentru ca e saracie si vreau sa castig si eu un ban idotule(o)...tu de ce lucrezi in firma asta? - te pomenesti ca esti pasionat la culme de ceea ce faci..." Raspunsul la care ei se asteapta este: "pentru dezvoltarea mea personala si a carierei, pentru a invata lucruri noi si a ma integra intr-un colectiv tanar si ambitios.....blah, blah, blah... Cu alte cuvinte, daca as fi plin de bani, eu tot as prefera sa lucrez la firma lor, pentru motivele evocate mai sus...nu-i asa?- Pe mine m-au trimis intai sa-mi fac control ginecologic sa fie siguri ca nu-s gravida. Apoi m-au intrebat de ce n-am facut copii pana acum si cand vreau (daca vreau) sa-i fac. De ce as face copii si de ce n-as face. Si apoi m-au intrebat daca sunt de acord sa semnez o hartie prin care ma angajam sa nu fac copii 2 ani de la angajare (pentru ca ei vor baga bani in mine prin cursuri de specializare) si ca am obligatia sa anunt angajatorul daca raman insarcinata in maxim 10 zile de la constarea sarcinii. Le-am zis ca nici lui barbatu-meu nu as putea sa-i spun atat de repede si ca eu semnez ce vor ei pentru ca ceea ce imi cer ei este profund ilegal si castig in instanta, oricand, un eventual proces. Rezultatul a fost unul previzibil: am fost declarata necorespunzatoare :))