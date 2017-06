Cele mai bune 3 insule din Grecia pentru o vacanţă în familie

Cele mai bune 3 insule din Grecia pentru o vacanță în familie

Ştire online publicată Joi, 22 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primitoare și însorită aproape tot timpul anului, Grecia are toate atuurile unei destinații turistice de vis: vestigii încărcate de istorie, un relief fascinant care îmbină muntele și marea de-a lungul celor aproximativ 1.400 de insule, o bucătărie savuroasă. Dacă adăugăm multitudinea de vile și hoteluri destinate tuturor buzunarelor, serviciile impecabile și diversitatea activităților de petrecere a timpului liber - de la sporturile acvatice la viața nocturnă din cluburi și baruri, tabloul motivelor pentru care Grecia rămâne în top, când vine vorba despre vacanțe și concedii, este aproape complet. Și dacă tinerii preferă stațiunile renumite pentru petrecerile fabuloase, familiștii au la dispoziție o suită de insule, considerate cele mai bune pentru o vacanță în familie.- plaje îmbietoare străjuite de păduri de pini, brazi și platani, frânturi de temple, sate pitorești, livezi de măslini, preparate tradiționale la discreție (miere, vin, brânză de capră) și o varietate de spații de cazare prevăzute cu locuri de joacă pentru cei mici, iată doar câteva dintre atuurile “insulei de smarald”. Printre stațiunile preferate de turiștii care aleg să petreacă un sejur de neuitat alături de familie, se numără Skala Prinos, al doilea mare port din regiunea vestică a insulei Thassos. Nisipul fin și auriu și ofertele de cazare mai mult decât avantajoase atrag an de an turiștii în acest loc. Într-un decor de vis se regăsește și stațiunea Astris, care oferă atât varianta de a lenevi pe plajele liniștite, cât și posibilitatea de a petrece o vacanță activă, practicând sporturi nautice sau cedând atracțiilor din celebrul oraș Potos.Sursa foto : youtube.com- foarte populară în rândul turiștilor, Halkidiki este, de fapt, o peninsulă compusă din trei brațe - Kassandra, Sithonia și Muntele Athos. Dacă cel din urmă are un statut aparte, fiind rezervat călugărilor și preoților care slujesc la schiturile și mănăstirile din zonă, Kassandra și Sithonia se remarcă prin diversitatea stațiunilor împânzite cu unități de cazare de toate categoriile, de la hoteluri luxoase la vile și pensiuni cu prețuri accesibile. Amatorii de vacanțe zgomotoase își pot găsi o locație în oricare dintre stațiunile Kalithea, Forka, Poseidi și Silviri, în timp ce familiile cu copii sau chiar cuplurile care preferă un sejur relaxant pot alege stațiunile de pe brațul Sithonia, caracterizate de plaje cu nisip fin, apă calmă și mai puțin adâncă, oferte de găzduire cu diverse facilități pentru copii.Sursa foto: citycampus.greste cea de-a treia propunere din topul celor mai bune insule din Grecia, pentru o vacanță în familie. Situată în Marea Ionica, Corfu este una dintre cele mai versatile destinații de vacanță, reușind să-și încânte toți vizitatorii, indiferent de preferințe. Nu e de mirare, insula cuprinde un amalgam seducător de stațiuni liniștite, peisaje incredibile și locuri unde distracția nu se termină decât în zori. Cea mai lungă plajă - Acharavi - se întinde de-a lungul a 3 kilometri, fără ca adâncimea apei să depășească talia unui adult, pe o distanță de aproximativ 50 de metri de la mal. Un paradis al turiștilor care-și petrec vacanța împreună cu copiii, insula Corfu oferă diversitate și celor ce simt nevoia să iasă din rutină, migrând în zona vizitării obiectivelor turistice sau a spectacolelor live din cluburi și baruri.Sursa foto: http://www.telegraph.co.ukOferte în Grecia puteți găsi pe site-ul agenției de turism Sejur24 www.sejur24.ro.