CEL MAI MARE PREMIU LA LOTO DIN ACEST AN, CÂŞTIGAT DE O PERSOANĂ DIN EFORIE SUD: 13 milioane de lei, pe un bilet de 9,7 lei

CEL MAI MARE PREMIU LA LOTO DIN ACEST AN, CÂȘTIGAT DE O PERSOANĂ DIN EFORIE SUD: 13 milioane de lei, pe un bilet de 9,7 lei

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Primul premiu din acest an la Loto 6/49, categoria I, în valoare de 13,43 de milioane de lei, a fost câștigat azi de către o persoană care a jucat un bilet de 9,7 lei la o agenție loto din Eforie Sud, județul Constanța, potrivit Loteriei Române."Biletul norocos a fost jucat la agenția 13-032 din Eforie Sud, județul Constanța, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul acestuia fiind de doar 9,7 lei. Acesta este primul premiu de categoria I la Loto 6/49 obținut în acest an", precizează un comunicat al Companiei Naționale Loteria Română, scrie Agerpres.Numerele câștigătoare la tragerea Loto 6/49: 33, 5, 30, 44, 4, 27Numerele câștigătoare la tragerea Loto 5/40: 11, 34, 4, 33, 8, 12Numerele câștigătoare la tragerea Loto Joker: 2, 23, 25, 29, 27/ 10Numerele câștigătoare la tragerea Noroc: 6861263Numerele câștigătoare la tragerea Noroc Plus: 710346Numerele câștigătoare la tragerea Super Noroc: 568476