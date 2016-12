Cei mai mulţi angajaţi ce pleacă din Poşta Română au optat singuri pentru disponibilizare

Cei mai mulți angajați ce pleacă din Poșta Română au optat singuri pentru disponibilizare

Începând de marți, 3 septembrie, Poșta Română emite deciziile de încetare a contractului de muncă, cu acordarea preavizului legal de 20 de zile lucrătoare, pentru angajații care vor fi disponibilizați. Conducerea companiei naționale a încheiat selecția personalului aferent procesului de restructurare.Peste 65 la sută din angajații ce vor părăsi compania au optat individual pentru înscrierea în procesul de disponibilizare colectivă. Astfel, vor fi disponibilizați 3.650 de angajați, pe baza procedurii și a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România.În conformitate cu calendarul procesului de restructurare, în perioada 28 - 31 august 2013, a avut loc testarea profesională a angajaților, având ca obiectiv selectarea personalului excedentar. În perioada 18 - 23 august 2013, un număr de 2.392 de angajați ai companiei au optat individual, în scris, pentru disponibilizare colectivă.Drepturile cuvenite salariaților disponibilizați se vor acorda conform prevederilor OUG nr. 36/2013, corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă 2008/2018, valabil în Compania Națională „Poșta Română” S.A. Pentru anul 2013, din bugetul asigurărilor pentru șomaj au fost alocate 7,4 milioane de lei, pentru plățile corespunzătoare personalului disponibilizat de la Poșta Română.„Procesul de restructurare a Poștei Române are ca obiectiv pe termen scurt restabilirea echilibrului între volumul de prestații poștale și numărul de angajați ai companiei, asigurând astfel premisele creșterii competitivității Poștei Române pe piața serviciilor poștale, piață liberalizată începând cu luna ianuarie 2013. Echipa de management a Poștei Române are ca obiective principale creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor și consolidarea poziției de lider pe piață a companiei, în contextul liberalizării totale a pieței serviciilor poștale începând cu data de 1 ianuarie 2013", precizează Biroul de presă al CNPR.Poșta Română este lider pe piața serviciilor poștale în România, are o cifră de afaceri anuală de peste 1,2 miliarde lei și operează printr-o rețea de peste 5.600 de oficii poștale cu acoperire națională. Anual, sunt procesate sute de milioane de trimiteri poștale și sunt distribuite către 5.000.000 de beneficiari drepturi bănești aferente sistemului public de pensii, al asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori și pensii militare.