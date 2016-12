Ce vedete au ajutat Crucea Roşie să strângă alimente pentru nevoiaşii Constanţei? (GALERIE FOTO)

Ce vedete au ajutat Crucea Roșie să strângă alimente pentru nevoiașii Constanței? (GALERIE FOTO)

Cele trei vedete au fost coordonatorii a trei grupuri de voluntari și, timp ce 40 de minute, au încercat să convingă tot mai multe persoane să doneze alimente pentru familiile nevoiașe.La final, echipa câștigătoare a fost declarată cea a Anetei Stan. S-au strâns câteva sute de kilograme de alimente aseară, care vor ajunge în următoarele zile la familiile nevoiașe din tot județul.Ioan Silviu Lefter, director general Societatea Națională de Cruce Roșie din România, a declarat, aseară: „De doi ani și jumătate, Societatea Națională de Cruce Roșie din România dezvoltă și derulează un proiect care se cheamă „Banca de Alimente”. Și la dvs. funcționează de doi ani și jumătate acest proiect în mai multe lanțuri de magazine care au acceptat să intre în proiectul nostru. Până acum pot să vă spun că s-au strâns 380 de tone de alimente, am ajutat 60.000 de familii, proiectul continuă. Ceea ce vedeți dvs. astăzi este o încercare de a sensibiliza cetățenii ca de Paști să fie mai darnici față de semenii lor care nu au ce pune pe masă. De fapt proiectul acesta funcționează datorită strict sprijinului pe care îl avem de la cetățeni, pentru că dânșii sunt cei care donează alimente greu perisabile pentru persoanele aflate în nevoie”.De asemenea, directorul filialei de Crucea Roșie Constanșa, psiholog Carmen Lungu, a declarat: „Încercăm ca acest Paște să fie bogat pentru toți cei care au nevoie, mai ales că pentru unii dintre ai noștri Paștele ține tot anul. Și atunci trebuie să fim alături de cei nevoiași. Avem acest eveniment foarte important în care vedetele sunt alături de noi, și ne referim la Ovidiu Lipan Țăndărică, la doamna Aneta Stan, la Stelu Enache, și care, împreună, vor încerca să strângă cât mai multe alimente pentru oamenii amărâți din județul Constanța și care vor fi distribuite de mâine încolo. Campania a început în noiembrie 2009, per total, pe Constanța, am strâns peste 10.000 de kilograme de alimente, care au fost distribuite. Numai în această lună am distribuit 2.000 de kilograme”.