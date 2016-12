Ce variante au constănţenii la încălzirea la bloc

6

Incalzire in pardoseala

Ceva util Saptamana trecuta , am petrecut o seara impreuna cu cativa prieteni.Baietii, binenteles, s-au uitat la meci ,iar noi fetele am ramas la "discutii de fete". Discutia noastra a ajuns la momentul in care prietena mea mi-a spus ca in aceasta vara doresc sa-si renoveze casa si ca vor sa o utileze cu sistemul de incalzire prin pardoseala. Atunci am deschis laptopul si am dat un search pe google unde am gasit un site (incalzireinpardoseala.com.ro ), care are un articol foarte util:"3 pasii pe care trebuie sa-i urmezi cand doresti sa-ti utilezi casa cu incalzire prin pardoseala ". Dupa terminarea meciului le-am aratat baietilor articolul , iar sotul prietenei a accesat rubrica" Solicita oferta" unde a scris toate dimensiunile casei si ........a doua zi a primit un raspuns favorabil si.....10 % reducere . Acum ei sunt in lucru si abia astept sa le vad casa renovata si binenteles "incalzire in pardoseala" care le va aduce economie la banii alocati pentru caldura din iarna.