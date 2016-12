Ce trebuie să faci pentru a avea salariu de 9.500 de euro pe lună

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța oferă, săptămâna aceasta, prin rețeaua Eures, 153 de locuri de muncă în străinătate. Posturile sunt disponibile în Danemarca, Germania și Norvegia și pentru o perioadă îndelungată.Fermierii din Danemarca încă mai caută stagiari-lucrători calificați în ferme de creșterea animalelor, în ferme de cultivare a legumelor, fructelor de pădure și asistenți grădinari în sere. Salariile pornesc de la 1.260 de euro brut lunar - 1.380 de euro brut pe lună, urmând să crească la 1.600 de euro brut pe lună după primele șase luni. Dacă lucrătorul a terminat studiile în 2011 sau 2012 și are 25 de ani, salariul este de 1.850 de euro pe lună. Din salariu se rețin contribuțiile sociale, chiria și impozitul.Dacă aveți pregătire de asistent medical generalist, în Germania puteți câștiga între 1.500 și 2.100 de euro brut pe lună. Tot în Germania, un inginer electrician sau un tehnician inginer electric pot primi salarii între 40.000 și 45.000 de euro brut pe an, în funcție de experiență și calificare. Dezvoltatorii și inginerii software primesc aproximativ 3.000 de euro brut pe lună, din care se rețin impozitul și costurile de securitate socială. După perioada de probă, salariul va crește la 3.500 de euro brut pe lună. Ingineri români pentru Norvegia Dacă vreți să mergeți ceva mai departe, puteți alege Norvegia, unde oferta de locuri de muncă este chiar mai bogată. Se caută în general ingineri, în toate domeniile (mecanic, structural, mentenanță, electric, achiziții, arhitect). Retribuțiile anuale sunt de aproximativ 60.000 de euro brut pe an, în funcție de experiență și nivel educațional.Dacă stăpâniți bine limbile engleză, franceză, dar și norvegiană, puteți aplica pentru un post de translator la un organism internațional militar NATO. Salariul este de aproximativ 9.500 de euro brut pe lună. Se cere diplomă universitară și cel puțin patru ani experiență ca traducător profesionist. Aplicanții trebuie să aibă abilitatea de a traduce texte generale și tehnice din engleză și franceză în norvegiană și din norvegiană în engleză și franceză, dar și experiență în editare, corectură și elaborarea de servicii la standarde profesionale înalte. Se lucrează 37 de ore pe săptămână, cu excepția meselor de prânz, iar lucrul se începe în luna martie a lui 2013. Instalatori plătiți cu 2.000 de euroÎn Spania, Lloveras Technology S.L. angajează doi operatori CNC pentru mașini de frezat și alezat (strunjit), pe care îi plătesc cu câte 19.000 până la 24.000 de euro brut maxim pe an. Românii se mai pot angaja ca instalatori și montatori conducte, cu un salariu net de 541,23 de euro pe lună în Slovenia și 2.123 de euro pe lună în Olanda.EURES este o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în spațiul european. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. Relații suplimentare puteți afla de la sediul AJOFM Constanța, str. Lacului nr. 14, Departamentul EURES, consilier Elena Pană, tel. 0241/481.553.