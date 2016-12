Ce trebuie să faci ca să nu mai fi păcălit la piaţă sau cu factura de utilităţi

Ce trebuie să faci ca să nu mai fi păcălit la piață sau cu factura de utilități

De câte ori v-ați simțit neputincioși în fața unui vânzător arogant care v-a păcălit cu zâmbetul pe buze că totul este proaspăt sau că produsul s-a defectat din cauză că nu ați știut cum să umblați cu el?Într-un interviu exclusiv acordat Cuget Liber, directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Mihai Perifan, a vorbit despre cum să ne asigurăm că ne sunt respectate drepturile de consumator și ce trebuie să facem atunci când credem că ne sunt încălcate.- Un cititor reclamă faptul că atunci când a dorit să reclame telefonic compania Enel pentru întreruperi repetate ale energiei electrice, un comisar al CJPC i-a spus că demersurile sale sunt inutile. Acesta dorește să îi explicați dacă Enel intră într-o categorie specială și care sunt drepturile sale ca și consumator în fața lor.- Conform procedurii generale de soluționare a petițiilor, aprobată prin ordin al președintelui ANPC, reclamațiile și sesizările se primesc numai în formă scrisă. Comisarul de serviciu care a răspuns la telefon, trebuia să vă consilieze asupra modului de depunere a unei reclamații. Este obligatorie depunerea documentelor care să ateste relația cu operatorul economic, iar în acest caz contractul. Trebuie să ne asiguram că reclamația este formulată în numele titularului de contract.- Numeroși cititori ne sesizează cu privire la condițiile groaznice în care circulă microbuzele interne în municipiul Constanța. Poate Protecția Consumatorilor să ia măsuri împotriva acestor companii de transport?- Sunt mai multe instituții care supraveghează activitatea mijloacelor de transport: Serviciul Poliției Rutiere - competențe pentru vorbit la telefon în timpul conducerii și aglomerație în mijlocul de transport, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului are competențe în ceea ce privește condițiile de igienă și starea mijlocului de transport (scaunelor, a huselor, a podelelor), precum și respectarea graficului de transport, Autoritatea Rutieră Română are competențe privind licența de transport, Direcția Antifraudă Constanța are competențe privind eliberarea biletelor de călătorie, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Rutier, care asigură la nivel național și internațional inspecția și controlul respectării reglementarilor naționale și internaționale în domeniul rutier. Dacă reclamațiile formulate cuprind aspecte care exced sferei noastre de competență, acestea se redirecționează către instituția cu competență.- Ce putem face în cazul în care considerăm că ni s-a anulat abuziv garanția la un produs cu o defecțiune necauzată de utilizator?- În cazul anulării garanției de către unitatea service, aveți doar posibilitatea efectuării unei expertize (de către un expert desemnat de o instanță de judecată). Dacă expertiza concluzionează că neconformitate nu-i este imputabilă consumatorului (adică nu este cauzată de șoc mecanic, utilizare necorespunzătoare, imersie în lichid etc.), atunci acesta are dreptul de a i se aduce produsul la conformitate fără alte costuri din partea lui. Nu avem competența de a anula decizia unei unități tehnice specializate.- Recent, a fost descoperită în magazine apă minerală cu proprietăți de întinerire sau prevenire a unor boli. Este clar că este vorba despre etichete înșelătoare. Este normal să fie păcăliți astfel consumatorii?- Legislația în vigoare prevede că „etichetarea și metodele prin care aceasta se realizează nu trebuie să atribuie alimentelor proprietăți de prevenire sau tratare sau vindecare a bolilor ori să facă referiri la astfel de proprietăți. Sunt exceptate de la această interdicție apele minerale naturale, precum și orice alimente cu destinații nutriționale speciale, autorizate în acest sens de Ministerul Sănătății”. Aceste interdicții sunt valabile și în cazul publicității alimentelor. Deci se consideră practică înșelătoare și se sancționează conform legii.- De asemenea, a fost descoperită apă minerală contrafăcută, care era, de fapt, apă de la robinet. Am avut și în Constanța astfel de cazuri?- Structurile de vânzare care ofereau la comercializare apă minerală, au retras în mod voluntar sortimentul de la comercializare. Nu am identificat astfel de situații.- S-a tot vorbit în ultima perioadă despre scandalul copiilor abuzați de la centrul educațional „Micul Regat”. Ați primit sesizări din partea părinților privind acest caz?- Niciun părinte nu a depus reclamație la instituția noastră. În urma apariției în presă a evenimentelor, ne-am autosesizat și a fost efectuată o acțiune de verificare la „Centrul de educație și dezvoltare timpurie - Micul Regal”. Structura verificată nu este grădiniță pentru preșcolari, ci un prestator de servicii ce își desfășoară activitatea pe bază de contract încheiat cu beneficiarul.