Ce trasee RATC vor circula din Constanţa până în Mamaia

Putine autobuze pe o linie

Noi pe acest forum discutam nu hotaram nimic .RATC cauta solutii noi ,foarte bune, care pana la urma sunt in sprijinul nostru.Eu am pus problema ritmicitatii masinilor pe trasee. Pe linia 100 Mamaia vor circula 3 autobuze .De la Gara la Caraiman o cursa va dura 40-50 min,in luna iulie traficul in Mamaia este sufocant -la ce interval vor circula aceste autobuze cand pt a strabate Mamaia dus -intors va dura 1 ora - cele 3 autobuze vor ajunge sa circulle la 30-40 min ,calatorul va fi descurajat se va urca in microbuze care circula la 3-5 min. Parerea mea a fost ca vor fi putine autobuze pe o linie nu am pus la indoiala acesta masura deosebita in sprijinul calatorilor. Eu va multumesc ca dati atentie parerilor mele

Răspuns la: Felicitari !!!

Adăugat de : Alcibiade Second, 20 iunie 2014

Felicitari domnului director general Tanase Ovidiu Cristian, eu sunt foarte multumit pentru ca, acum o sa merg cu autobuzul la plaja si pot sa beau...