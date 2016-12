Ce ţări mai caută muncitori constănţeni

Ce țări mai caută muncitori constănțeni

Varianta unui loc de muncă în străinătate încă surâde multor români. Salariile sunt mult mai mari decât în țară, iar condițiile sunt, de multe ori, incomparabile. În plus, în majoritatea cazurilor, angajatorii asigură cazare și masă. Oferta este destul de bogată, fiind disponibile joburi în multe domenii, în special în construcții și alimentație publică. Dacă în anii anteriori cele mai căutate țări erau Italia și Spania, acum se pare că românii se orientează cu preponderență către Marea Britanie, Germania, Austria. Se câștigă mai bine, iar oferta este bogată. Se găsește de muncă atât în construcții, cât și în alimentație publică și servicii.O companie recrutează români care se pot angaja ca și casieri în Germania, în cel mai renumit lanț de fast-food din lume. Persoanele interesate trebuie să cunoască limba germană la nivel de conversație, să fie prezentabile și să aibă o ținută îngrijită. Programul de lucru este de cinci sau șase zile pe săptămână, iar salariul este de 900 - 1.100 de euro net, cu posibilitatea de a promova și de dezvoltare a unei cariere.Peste 2.000 de euro, venitul de ospătar pe o lunăDacă aveți experiență în postura de bucătar ori ospătar și cunoașteți ceva germană și ceva engleză aveți șansa de a vă angaja în restaurante din Anglia. Un bucătar va putea câștiga între 1.200 și 1.800 de euro net pe lună, iar un ospătar între 1.300 și 1.800 de euro net pe lună, plus între 50 și 250 de euro pe săptămână bacșiș.În Marea Britanie, contractul și dreptul de muncă se pot da pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii. Programul de lucru este de 40 - 45 de ore pe săptămână, cinci zile lucrătoare pe săptămână, cu un concediu legal de 28 de zile plătit, asigurări de sănătate, cazare și masă asigurate. De asemenea, mai sunt disponibile și alte posturi în alimentație publică. Pentru pozițiile entry-level salarizarea este cuprinsă între 12.500 și 14.500 lire sterline brut pe an, iar pentru un nivel superior - între 15.000 și 24.000 de lire brut pe an.Bone în Marea BritanieTot în Marea Britanie se caută bone, atât cu program permanent, cât și part-time. Firmele de recrutare spun că este foarte simplu, căci vă găsesc o familie cu copii, aveți grijă de aceștia, faceți și ceva menaj ușor, învățați engleza la un colegiu și câștigați și bani de buzunar. După un an de la obținerea permisului de muncă se poate aplica pentru Blue Card.Înscrierea și procesarea dosarului este gratuită. Singurul comision pe care trebuie să îl plătiți este cel de deplasare, în valoare de 200 de euro, și se achită după ce vi se găsește o familie. În funcție de experiența pe care o aveți în munca cu copiii, puteți câștiga între 80 și 150 de lire sterline pe săptămână, cu cazarea și masa asigurate. Puteți găsi și un job part-time în timpul liber.Tranșatori pentru GermaniaÎn Germania sunt disponibile, pentru bărbați, numeroase posturi de tranșatori, ciontolitori, măcelari și sacrificatori cu experiență în țară și în străinătate. Salarizarea este normată în funcție de numărul de bucăți tranșate. Cazarea este gratuită, precum și transportul până la locul de muncă. Iar inginerii, electricienii, medicii și asistentele și-ar putea găsi de muncă în Belgia și Austria. Condițiile de lucru și salarizare, orar, concediul legal și avantajele sunt similare cu ale medicilor locali.