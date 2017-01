Dăruiește bucurie!

Ce surprize mai sunt pregătite cu copiii din centrele de plasament

Concerte, jocuri, vizionare de filme, sunt numai câteva din surprizele pregătite, zilele acestea, pentru zeci de copii din centrele de plasament din Constanța.Micuții se vor bucura de muzică, vor dansa, vor merge la film și vor mânca bunătăți pregătite de maeș-tri culinari.Acțiunea, intitulată „Dăruiește bucurie!”, este organizată de Asociația Națională Cultural - Artistică „Total Dance Center”, cu prilejul Zilei Copilului. Astăzi, în Club Doors din Constanța, cultura și nutriția vor fi cuvintele de ordin. Începând cu ora 19,00, scriitorul și criticul literar Angelo Mitchievici, autorul vo-lumului „Cultura faliei și modernitatea românească”, va dezbate împreună cu cititorii prezenți la eveniment, aspectele importante ale volumului publicat la Editura Institutul European. Ciprian Lepădatu (alias Mr. C in love with V life) va susține o veritabilă lecție de creștere a calității vieții, iar de la ora 21,00, programul cultural-artistic va fi completat de spectacolul „Melancolia actorului”, un monolog „one woman show” ce poartă semnătura Arinei Cojocaru.În weekend, micuții centrelor de plasament vor avea parte de o surpriză din partea sponsorilor cam-paniei. Astfel, sâmbătă, între orele 12,00 și 14,00, juniorii sunt invitați la film, la Cityplex în Tomis Mall. Iar, duminică, între orele 11,00 și 13,00, 15 copii vor face o excursie la Oituz, unde Școala de Echitație „Hippolita” le va oferi câte un curs gratuit de călărie.Acțiunile fac parte din campania națională umanitară „Dăruiește bucurie”, organizată de TDC în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Scopul cam-paniei este de a strânge fonduri pentru 150 de copii ai centrelor de plasament Antonio, Delfinul, Micul Rotterdam, CPCRU (Aluniș), Ovidiu, Adăpostul de zi și de noapte din Constanța.„Spectacolul Kids 4 Kids of Rock, de săptămâna trecută, a avut un mare succes în rândul publicului și am continuat în această săptă-mână, cu alte activități interesante. Copiii din centrele de plasament pe care încercăm să-i ajutăm în aceas-tă campanie s-au integrat perfect în familia Total Dance Center și suntem foarte bucuroși pentru că putemsă-i implicăm în toate activitățile noastre”, a declarat Corina Mădălina Tiron, vicepreședintele Asociației Naționale Cultural-Artistice „Total Dance Center”.