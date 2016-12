Ce soluţii propune RADET pentru scăderea facturilor la căldură

Ce soluții propune RADET pentru scăderea facturilor la căldură

Mai bine de 25 de milioane de lei are de recuperat RADET de la constănțenii care nu și-au plătit de cel puțin trei luni de zile apa caldă și căldura. Din această sumă, peste 17 milioane sunt datorii ale asociațiilor de proprietari, unele mai vechi chiar de șase luni.Conducerea RADET le reco-mandă tuturor constănțenilor ra-cordați la sistemul centralizat de încălzire să verifice pe site-ul regiei dacă asociația din care fac parte își plătește facturile la apă caldă și căldură.„Noi publicăm periodic topul datornicilor și îi sfătuim pe toți consumatorii să verifice dacă asociația a achitat facturile către RADET. Dacă ei sunt buni platnici, dar administratorul nu a achitat factura, există riscul să rămână fără apă caldă sau căldură. Întâlnim foarte multe cazuri de delapidări și am considerat că este important să punem la dispoziția consumatorilor acest top, pentru a putea verifica”, a declarat directorul general inte-rimar al RADET, Liviu Popa.Acesta atrage atenția că, la începutul lunii decembrie, vor fi trimise facturile pentru luna noiembrie, dar și pentru căldura din luna octombrie. „În blocurile unde există de-branșări, administratorii trebuie să calculeze cota comună pentru toți proprietarii, nu numai pentru cei rămași în sistemul centralizat. Toate apartamentele debranșate sunt obligate la achitarea unei părți comune din încălzire. Cei care nu vor să achite creează un deser-viciu celor rămași conectați la sistem, iar pe aceștia din urmă îi invit să ni se adreseze, pentru că se creează un abuz”, a mai spus șeful RADET.Investiții, dar pe banii consumatorilor Potrivit acestuia, facturile la căldură ar putea fi și mai mici dacă proprietarii ar face unele investiții.„Este important să se izoleze termic conductele din subsol. O mare parte din căldura măsurată se duce în subsol. Din păcate, însă, este vorba despre instalația blocului și aceste costuri trebuie suportate de către proprietarii din bloc”, îi sfătuiește Liviu Popa.Costurile unei astfel de investiții s-ar putea ridica însă, chiar și la 10.000 de lei, în funcție de dimen-siunea blocului.„Ne-am gândit și noi de ceva timp la așa ceva, am chemat chiar și o firmă care să ne facă un calcul. Sumele sunt foarte mari, iar oa-menii nu sunt de acord, deocam-dată, să dea atâția bani.Au spus să vedem la vară, când nu vor mai avea de plătit factura. Nici nu știm dacă merită așa ceva. Au făcut alții, la un bloc în Tomis Nord, au pus câte 200 de lei de apartament pentru materiale și s-a ocupat unul mai priceput din bloc. Dar, deocamdată, nu este mare diferență între ce consumau anul trecut și cât consumă acum”, ne-a povestit Nicolae Iancu, președintele unei asociații de proprietari din zona Far.