Ce soluţii a găsit RADET ca să-i păstreze pe constănţeni în sistem. "Contorizarea se va face la uşă"

Ce soluții a găsit RADET ca să-i păstreze pe constănțeni în sistem. "Contorizarea se va face la ușă"

Oficial, peste 4.000 de gospodării din municipiul Constanța au renunțat în 2015, la sistemul centralizat de încălzire. Neoficial, mai sunt câteva sute care s-au debranșat ilegal. Valul de debranșări a venit după ce prețul gigacaloriei pentru iarna trecută nu a fost subvenționat decât pentru o mică parte din constăn-țeni, cei care s-au încadrat condițiilor de venit și de proprietăți. Tactica primarului de atunci, Radu Mazăre, a atras o avalanșă de debranșări de la RADET. Iarna aceasta, Consiliul Local, la propunerea primarului interimar Decebal Făgădău, a decis subvenționarea unitară pentru întreaga populație, însă mulți constănțeni se pregătesc deja pentru a se debranșa.În aproape al doisprezecelea ceas, RADET pare să fi găsit o soluție de a-i ține pe constănțeni în sistem. Conducerea regiei a gândit refacerea rețelei de distribuție pentru blocuri astfel încât fiecare abonat să plătească numai cât consumă. Mai mult decât atât, nu vor mai exista probleme la apă caldă și nu va mai trebui să așteptăm minute în șir până când aceasta va curge la temperatura dorită. Dacă se dovedește aplicabil, sistemul ar putea revoluționa încălzirea în Constanța și directorul general al RADET, Liviu Popa, trage speranțe că va atrage chiar rebranșarea celor plecați din rețea.„Am făcut proiecte pentru distribuția pe orizontală, cu contorizare la ușă. Fiecare abonat consumă astfel cât are nevoie, fără să depindă de vecini. În plus, are posibilitatea să-și facă un contract individual. Astfel, vor fi dezafectate coloanele verticale din apartamente, care sunt și inestetice și veți avea independență totală”, a explicat Liviu Popa.Potrivit acestuia, toată instalația va fi realizată pe casa scării și în felul acesta se va asigura și recircularea apei, asigurându-se temperatură adecvată pentru apă caldă aproape instantaneu. „Din punct de vedere tehnic, acest lucru este posibil, cu contorizare la ușă. Din punct de vedere financiar, costurile nu sunt foarte mari. În plus, primarul Făgădău s-a declarat interesat ca autoritățile locale să finanțeze costurile refacerii instalației până la ușă. Astfel, Primăria devine proprietarul coloanelor de distribuție. Programul devine realizabil. Costurile pe apartament cad însă în sarcina proprietarilor. Însă și aici avem o propunere, existând posibilitatea achitării eșalonate. Din primele calcule, costul per apartament este destul de mic, pentru că nu se modifică foarte mult instalația în interior, ci mai mult în afară. Pentru un apartament cu două camere, de exemplu, unde există șapte calorifere, efortul financiar al consumatorului ajun-ge undeva la 300 de lei”, a completat directorul RADET.Sistemul respectiv există deja în blocurile noi din Baba Novac și se pare că funcționează bine. Liviu Popa consideră că se va putea aplica cu succes mai ales în blocurile unde există moduri mixte de încălzire, adică și cu debranșați, cu centrale termice, și cu calorifere alimentate de RADET. „Este foarte avantajos atât pentru cei care rămân în sistem, cât și pentru cei care au ieșit, pentru că dispare cota comună. De fapt, proprietarii care au deja centrale termice se vor muta înapoi la RADET atunci când vor vedea că vecinii lor plătesc mai puțin. În plus, există posibilitatea racordării și funcționării în paralel, atât cu centrală termică, cât și cu sistem centralizat”, a mai spus șeful RADET. Conform declarațiilor sale, nu este necesară autorizație de construcție pentru realizarea acestor modificări.