Ce serbează Google, azi, printr-un logo special

Ştire online publicată Duminică, 21 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Google marchează prima zi de iarnă astronomică sau solstițiul de iarnă printr-o animație afișată pe pagina de start a motorului de căutare. Literele care alcătuiesc logoul Google sunt redesenate, devenind niște copii care construiesc un om de zăpadă.Prima zi de iarnă astronomică sau solstițiul de iarnă din emisfera nordică a Terrei are loc anual în jurul datei de 21 decembrie. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", solstițiul de iarnă va avea loc în 2014 pe data de 22 decembrie, la ora 01.03, ora României.Solstițiul de iarnă este și cea mai scurtă zi din an. La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (valori calculate pentru București), potrivit astro-urseanu.ro. La aceeași dată, în emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, adică are loc solstițiul de vară, momentul marcând începutul verii astronomice pentru emisfera australă a Terrei, scrie mediafax.ro.