Ce se mai găseşte de muncă în străinătate

Ce se mai găsește de muncă în străinătate

128 locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă, prin rețeaua Eures, în opt țări din Europa. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că posturile sunt atât pentru persoane cu studii superioare, cât și pentru muncitori necalificați. În Germania, Ellen Kaiser, reprezentantul unui producător renumit de ustensile medicale din plastic angajează 10 operatori de mașini mase plastice (extrudare, turnare, injecție). Salariul nu este specificat, dar se adaugă o primă de schimb și o primă de week-end. De asemenea, sunt disponibile două posturi de asistent manager, special în gastronomia de sistem. În Finlanda, sunt prezentate două posturi de măcelar, plătite cu câte 14 euro brut pe oră. În Irlanda, oferta include șase posturi de inginer, cu un salariu 55.000 euro pe an. În Malta, compania Mr. Clean angajează zece îngrijitori clădiri, camere, plătiți cu câte 162,19 euro pe săptămână. În Marea Britanie, Eures pune la dispoziția românilor 13 posturi de asistent medical și senior asistent social. Pentru asistenții medicali salariile sunt cuprinse între 12 și 24 lire brut pe oră, iar asistentul social primește între 31.296 și 34.887 lire brut pe an. Locuri de muncă interesante sunt și în Norvegia, acolo unde se caută senior geolog, geofizician exploatare, asistent bucătar șef, bucătar preparate indiene și bucătar șef. Angajatorii spun că nivelul salarial este competitiv și se poate negocia. Și Republica Cehă are patru locuri de muncă pentru români, la Yusen Logistics, de controlor trafic și dispecer transport. Salariile sunt de 20.000 coroane pe lună. Cele mai multe posturi sunt în Ungaria, unde Gartner Intertrans Hungaria angajează 75 de șoferi de camion internațional. Se oferă un salariu de 98.000 forinți pe lună, la care se adaugă și alte beneficii, ajungându-se și la un total net de 350.000 - 395.000 forinți pe lună. Persoanele interesate de aceste oferte pot afla informații suplimentare la www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, tel. 0241/481.553.