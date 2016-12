Ce se mai găseşte de muncă în străinătate

Ce se mai găsește de muncă în străinătate

Opțiunea de a lucra peste hotare vine, pentru mulți constănțeni, din dorința de a avea un salariu mai aproape de veniturile europenilor, adică mult mai mare decât cele din România. Prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța și rețeaua Eures, ei pot accesa job-uri pentru diferite meserii și calificări și pot ajunge și la salarii de 100.000 de euro pe an.În această perioadă, oferta cuprinde 90 de locuri de muncă peste hotare, în țări precum Belgia, Danemarca, Lituania, Germania, Malta, Norvegia, Olanda, Spania și Suedia. Cei mai bine plătiți sunt inginerii și medicii, dar și persoa-nele fără studii superioare au șansa să își câștige un trai decent muncind peste hotare.În Belgia sunt disponibile două posturi de inginer proiectant principal Analog IC (circuite integrate analogice). Salariul nu este speci-ficat, dar se precizează că este atractiv. În Danemarca, la Mental Health Services in the Region of Southern Denmark, sunt două posturi de medic specialist psihiatru. Salarizarea este conform contractului colectiv în domeniu, de aproximativ 82.833 de euro anual pentru un medic specialist, la care se mai adaugă diferite suplimente, și aproximativ 93.577 de euro brut anual pentru un medic consultant.Inginerii au la dispoziție cele mai multe joburi. Este vorba despre inginer software în Germania, cu un salariu de început de 2.800 de euro brut pe lună, inginer aeronave în Lituania, cu un salariu de 4.000 - 5.000 LTL net pe lună, inginer programator în Malta, cu un salariu brut cuprins între 25.000 și 30.000 de euro net pe an, în funcție de expe-riență, la care se mai adaugă alte bonusuri guvernamentale, ingineri electrici și mecanici în Norvegia, cu salarii între 41.000 și 82.000 de euro brut pe an, ingineri de construcții, mecanici, de proces și de proiect în Olanda, pentru care nu se specifică salariul.Dacă nu aveți astfel de pregătire puteți opta pentru unul din cele 30 de posturi de mecanic aviație din Lituania și veți fi plătit cu aproxi-mativ 2.000 - 2.500 litas (1 euro = 3,5 litas) net pe lună sau puteți alege unul din cele două posturi de operator CNC (mașini de alezat și frezat, strung) din Spania, plătite cu salarii între 18.000 și 24.000 de euro brut pe an, ori pentru postul de șofer de camion în Suedia, cu un salariu de 1.500 până la 2.000 de euro brut pe lună.Informații suplimentare despre oferta Eures pot fi aflate pe adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, tel. 0241/481.553.