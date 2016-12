Ce se întâmplă, azi, în Parcul Tăbăcărie. Sunt aşteptaţi toţi constănţenii

Ce se întâmplă, azi, în Parcul Tăbăcărie. Sunt așteptați toți constănțenii

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Toți constănțenii care vor să se bucure de un parc frumos li se pot alătura, astăzi, militarilor americani și angajații RAJA Constanța pentru a face curățenie în Parcul Tăbăcărie.Sub genericul „Natura ne unește!”, acțiunea ecologică are loc astăzi, începând cu ora 13, în Parcul Tăbăcărie din Constanța. Organizatorii proiectului sunt Liga Navală a Statelor Unite (Navy League of the United States - NLUS), Unitatea Militară Black Sea Rotational Force 15.1 și SC RAJA SA.