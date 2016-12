Ce se „ascunde“ în factura ENEL. Tu ştii ce plăteşti?

1

Hotie cu acte in regula

De ce suntem noi obligati consumatorii sa suportam tot felul de facilitati pentru angajatiii enel ( salarii substantiale ,un nr.de kw gratis, prime , etc.) care sunt incluse in pret , pierderile si furturile din retea care de asemenea se regasesc in pret si cine stie ce ale lucruri? Cred ca preturile sunt umflate artificial si banii pentru energia verde si care o mai fi cine stie in buzunarele cui mai ajung. Scumpesc mereu kw-tul motivand ca asa ne obliga Uniunea Europeana . De ce guvernantii nu maresc si salariile corespunzator , asta nu-i mai obliga nimeni ?