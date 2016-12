Ce scumpiri ne aşteaptă de la 1 ianuarie 2012

Ce scumpiri ne așteaptă de la 1 ianuarie 2012

Luni, 03 Octombrie 2011.

Un nou val de scumpiri ne va lovi începând din prima zi a anului viitor. Sunt programate să crească prețurile la combustibili, energie, țigări, alcool și cafea. Accizele pe 2012 se vor calcula la cursul de schimb mai mare cu 0,8% față de cursul din urmă cu un an, de 4,2655 lei/euro, folosit la calculul accizelor aferente acestui an, informează Realitatea.net.Banca Centrală Europeană a stabilit cursul la care va fi calculată acciza începând de la 1 ianuarie 2012: 4,3001 lei pentru un euro, cu 0,8% mai mare față de anul precedent.Nivelul accizei în lei este stabilit, potrivit Codului Fiscal, prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar anunțat de BCE pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent.Accizele sunt plătite în prezent pentru producția de alcool și băuturi alcoolice, tutunul prelucrat, produse energetice și cafea.Încasările din accize la bugetul general consolidat au urcat în primele opt luni cu 16,2%, la 12,46 miliarde lei. Ponderea accizelor în total venituri este de peste 10%.Pentru anul viitor, Guvernul mizează pe venituri din accize de 21,75 miliarde de lei, cu 8% peste estimarea din acest an. La acest nivel, creșterea cursului echivalează cu încasări suplimentare de circa 175 milioane de lei la buget.