Ce şanse mai au tinerii care vor să înveţe o meserie şi să câştige un ban cinstit

Ce șanse mai au tinerii care vor să învețe o meserie și să câștige un ban cinstit

„De o lună de zile sunt ucenic la o fabrică mică de mobilă. Până să vin aici habar nu aveam cum se face mobila. În câteva săptămâni am învățat atât de multe încât m-am apucat să-mi fac singur pat pentru camera mea. Eu cred că în vreo doi ani voi putea să îmi deschid și eu o fabrică. Deja îmi place să mă gândesc la modele, dar încă mai învăț materialele și cum trebuie să fac”, ne-a povestit, entuziasmat, Mihai, un absolvent de liceu care nu a reușit să ia bacalaureatul. Pentru că are nevoie de bani și familia lui nu mai poate să îl întrețină, băiatul s-a hotărât să amâne planurile pentru facultate și să învețe o meserie din care ar putea câștiga și bani.A încercat mai întâi la vreo două ateliere de termopane, dar nu s-a arătat nimeni interesat să îl învețe, apoi s-a orientat spre fabricarea mobilei. A avut noroc și a dat peste un întreprinzător tânăr care a acceptat să-l ia în echipa lui. L-a angajat ucenic și i-a pus uneltele în brațe. Acum deja îl folosește la aproape toate contractele mari pe care le are.Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sprijină, la rândul ei, angajatorii care sunt dispuși să primească ucenici. Aceștia pot beneficia de reducere de 60 la sută la asigurările sociale.Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările aduse de Legea 179/2013 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013. Formarea profesională prin ucenicie ar trebui să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării și să permită angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii.Tratament preferențial pentru angajatoriContractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia ucenicul se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea angajatorului, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.Durata timpului de muncă este de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de șase ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.Patronii care intenționează să întindă o mână de ajutor unui tânăr și să își formeze o echipă profesionistă sunt invitați să se adreseze Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.