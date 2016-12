Ce riscaţi dacă mergeţi la picnic în locuri care nu sunt special amenajate

1

timpul liber

era una din putinele placeri pe care ni le mai puteam permite, cateva ore in aer liber. gata si cu asta, in tara mea nu mai am voie sa fac nimic absolut. sa fim seriosi cu spatiile amenajate, sigur va fi o tiganie totala. de acord cu sanctionarea celor care nu strangeau in urma lor, dar nu am vazut pe nimeni de la mediu sau din alta parte pe teren niciodata. sa va stea gratarul in gat, domnilor politicieni!