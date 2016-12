Ce program au ghişeele SPIT

Ce program au ghișeele SPIT

Ghișeele de Taxe și Impozite vor fi închise vineri, pe 1 mai. Activitatea Serviciului Public de Taxe și Impozite Constanța va fi suspendată.„Măsura respectă prevederile art. 139 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, potrivit căruia ziua de 1 mai este zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează. Programul cu publicul va fi reluat luni, 4 mai”, explică directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.Astfel, agențiile fiscale din strada Sulmona nr. 22, strada Atelierelor nr. 6, bulevardul Alexandru Lăpușneanunr. 116 C din incinta City Park Mall, strada Badea Cârțan nr. 3 și strada Nicolae Grindeanu nr. 66 vor fi deschise publi-cului luni, marți, miercuri și vineri, între orele 8,30 și 16,30, și joi, între orele 8,30 și 18,30.Agenția fiscală din strada Dumbrăveni nr. 1 (cartierul Palazu) are program în intervalul orar 8,30 - 16,30, ghișeul din bulevardul Mamaia nr. 86, din incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, este deschis publicului luni, marți și miercuri, între orele 8,30 și 16,00, joi, între orele 8,30 și 18,30, și vineri, între orele 8,30 și 14,30.De asemenea, ghișeul de pe strada Ecaterina Varga nr. 25 - 27, de la fostul Centru de Informare pentru Cetățeni, va funcționa de luni până vineri, între orele 8,00 și 16,00, iar ghișeul din incinta Poliției Rutiere, situat pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 246, va fi deschis de luni până vineri, între orele 8,30 și 16,30.