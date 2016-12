Ce probleme rezolvă Avocatul Poporului Constanţa

1

alocatia copiilor

buna seara ma numesc barboi anca asi dori sa solicit si eu o intrebare legata de alocatia copiilor? eu in urma cu 2 ani si 9 luni am dat nastere unei fetite, pe timpul acela eram in ITALIA , la 1 an de zile mam intors in tara iam facut crtificatul de nastere si am depus cerere de alocatie avand in vedere ca nu am mai plecat in afara si neam stabilit in tara , noi din ITALIA nu am beneficiat de alocatie de si aveam dreptul dar nu lam cerut pt ca neam intors in tara si am considerat ca nu isi avea rostul sa facem acolo de-odata ce noi veneam sa ne stabilim in ROMANIA , dar acest drept de alocatie ne-a fost respins si ne trimite sa ne cerem drepturile in ITALIA, se poate asa ceva ca noi ca parinti si cetateni ROMANI sa fim trimisi sa ne cerem drepturile unei tari straine ? fetita mea mai are putin si face 3 anisori si nu a loat alocatia niciodata si am vrea sa stim de ce ni se refuza acest drept avand in vedere ca nu am facut frauda de nici un stat!?