Ce prevestesc cutremurele tot mai dese din Marea Neagră

Scrizoare deschisa

Scrizoare catre Unchiul Sam.Draga unchiule,afla despre noi ca suntem bine si sanatosi.Suntem bine si sanatosi dar te rog sa-ti iei jucarica inapoi. Au trecut aproape doi ani de zile de cand i-ai adus domnului Marmureanu un seismograf de ultima generatie.Eu nu stiu ce sa ma fac cu copilul asta. De atunci si pana azi,baiatul meu nu se mai desparte de jucarica ta.Eu il chem la masa si Marmureanu se da in leagan cu seismograful adus de tine. Eu il pun sa-si faca lectiile si Marmureanu alarmeaza toata presa la cel mai mic cutremur. In prima zi a noului an am facut un dus cu apa rece. Cand am iesit din baie am stranutat si jucarica lui George a inregiastrat un cutremur de 3 grade pe scara Richter. Copilul asta obraznic a dat alarma in toata presa.Sa fim fericiti ca planeta noastra este o planeta vie.Cutremure mici au fost si vor fi cat timp va exista lumea.Draga Unchiule Sam ,te rog inca o data sa-ti duci jucarica asta la tine acasa.Mai bine ne aduci un ursulet din plus sau un Basescu din catifea. Victoras, baiatul ala micul al meu,mi-a spus ca vrea sa-i aduci un robotel din tabla de conserva,adica un fel de sef de guvern cu arc si cheita.