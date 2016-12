Ce poţi să faci cu uleiul vegetal uzat

1

TOATE BUNE SI FRUMOASE DAR......

Toate bune si frumoase, dar credeti ca se plimba cineva cu 5 litri de ulei vegetal uzat pana la Mare Nostrum ca sa ia 1 litru de ulei bun?! Daca mai ttrebuie sa folosesti autobuzul sau masina personala, actiune este moarta din fasa.Asta o dovedeste chiar faptul ca, intr-un an de zile, la populatia Constantei, s-au strans 553 litri de ulei uzat. Este la fel ca si cu materialele reciclabile, pubele puse aiurea, in loc sa fie alaturi de genele de gunoi, asa ca sa nu faci kilometri de la ghena de gunoi la pubelele ptr reciclare. Faceti in asa fel ca, operatiune de depunere a materialelor reciclabile sa fie facila pentru locuitori si sigur aceasta actiune va avea succes, dar daca ne puneti sa facem kilometrii atunci rezultatul va fi zero.