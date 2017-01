Ce pot găsi constănţenii de muncă în străinătate

Ce pot găsi constănțenii de muncă în străinătate

Este vorba despre 10 țări și posturi în sănătate, construcții, IT și servicii. În Austria, se caută coordonator echipă de muncă în domeniul forestier, fațadieri și zugravi. Salariile sunt între 1.200 și 1.300 de euro net, pe lună. În Belgia, constănțenii care cunosc atât limba franceză, cât și limba engleză destul de bine, își pot găsi de muncă în construcții, ca inginer proiectant electric, inginer de întreținere, sau ca șofer stivuitor, electrician camion, mecanic camion, reparator vehicule, șofer camion pentru produse congelate, tehnician mentenanță în industria textilă, tehnician mentenanță în industria alimentară și panificație, mecanic autobuz, analist funcțional sau inginer IT. Salariile nu sunt specificate, dar se încadrează în normele legale pentru meseriile respective. În Franța, o companie caută zece producători de vin (cognac), cu cunoștințe bune de limba franceză sau engleză, și oferă un salariu de 10,10 euro pe oră.Foarte multe locuri de muncă sunt disponibile în Germania, salariile fiind calculate în funcție de clasa de impozitare în domeniu. Oferta include posturi de instalator întreținere (mecanic industrial), asistent medical, specialist electronică - inginerie industrială, electrician, mecanic instalator în instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, îngrijitor bătrâni, asistent - însoțitor persoane în vârstă, asistent medical, electrician auto, mecanic auto, agent de vânzări. În Irlanda, sunt libere 30 de locuri pentru români, în domeniul medical. Este vorba despre medici psihiatri, doctori oftalmologi, asistenți medicali și psihiatri pediatrici. Pentru medici, salariile pleacă de la 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistente este de 2.000 de euro brut pe lună.În Marea Britanie, companiile sunt dispuse să angajeze asistente medicale și oferă un salariu cuprins între 25.000 și 37.000 de lire brut pe an, asistenți sociali, plătiți cu 33.998 de lire brut pe an, îngrijitori bătrâni la domiciliu, plătiți cu 7,70 de lire brut pe oră, și pedagogi sociali, plătiți cu 28.636 până la 31.754 de lire brut pe an.Fermierii spanioli caută 800 de muncitori necalificați în agricultură, iar, în Ungaria, sunt libere, pentru români, peste 120 de posturi de șoferi autocamion.Persoanele interesate pot afla informații suplimentare de la adresa www.eures.anofm.ro, dar și de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul A.J.O.F.M. Constanța.