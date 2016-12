Ce pericole se ascund în magazinele de haine second-hand

1

Ceva nou

Mai este putin pina intram in etapa a-2-a."Cea mai buna cale pentru a-ti indeplini visele este sa te trezesti"zice PAUL VALERY.Timp de lucru in functie de propriile posibilitati. Nu este necesara experienta.Instruire gratuita oferita sub forma unor lectii prin mail.(Contactati-ma doar pe e-mail). Acest proiect vizeaza piata americana a cartilor electronice,cereti detalii "PROIECT" la adresa de email: octaviangurza@gmail.com Oferim si solicitam seriozitate!