Ce pedepse au primit trei poliţişti de la frontieră, acuzaţi că luau mită

Ce pedepse au primit trei polițiști de la frontieră, acuzați că luau mită

Trei polițiști de frontieră au fost condamnați definitiv de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei trei au fost condamnați la pedepse cu suspendare: Valentin Șoldan la un an de închisoare, iar Ionuț Cristian Ene și Cristian Penescu, la câte trei ani de închisoare.Cei trei au ajuns în atenția anchetatorilor de la Direcția Generală Anticorupție, în 2010. Aceștia lucrau la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche și au fost reclamați că primesc bani pentru a închide ochii la ieșirea sau intrarea în țară a celor care nu îndeplinesc condițiile legale. Așa că ofițerii DGA au organizat un flagrant: un investigator sub acoperire s-a prezentat la graniță, dar fără a avea procură de la proprietarul mașinii pe care-o conducea. Actele au fost verificate de agentul de poliție Cristian Penescu, iar la descoperirea neregulii, i-a făcut semn șoferului să discute cu polițistul bulgar. Acestuia i-a înmânat investigatorul sub acoperire 70 de euro.