Ce ne mai aşteaptă iarna aceasta

Constanța - din cod în cod

Ce ne mai așteaptă iarna aceasta

De mai bine de trei săptămâni, județul Constanța o ține numai în avertizări meteorologice. Ba e cod galben de ninsori, ba portocaliu de ger, apoi iar galben de viscol și din nou portocaliu de ninsori. Iarna blândă de la începutul sezonului s-a transformat într-una din cele mai grele din istoria de până acum a țării noastre. Și nici acum nu se lasă dusă. Meteorologii nu au avut pace și au dat avertizare după avertizare, hotărâți să ne atenționeze din timp că ne așteaptă vreme urâtă și geruri de crapă pietrele. Autoritățile orașului și ale județului s-au mobilizat, au închis drumurile, au scos sărărițele gata să înfrunte urgia. Din fericire, însă, la Constanța, situația a fost mai ușoară decât în alte județe din sudul și sud-estul țării. Am putea spune chiar că ultimele două coduri portocalii au fost chiar exagerate. Ultima avertizare a expirat ieri după-amiază, dar, în afară de o ninsoare ca-n povești, nu au fost probleme deosebite. Nu s-a mai pus problema de drumuri blocate și nu au fost avarii la rețelele de utilități. Codurile închid automat drumurile Conform legislației, instituirea de cod galben impune, automat, con-stituirea Comitetului Operativ ce funcționează în cadrul Comandamentului operațional de iarnă al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. Acesta funcționează permanent pe toată durata existenței codului galben, portocaliu sau roșu. Atenționare cod galben se emite în cazurile în care sunt prognozate ninsori însoțite de vânt la rafală de 50-70 de km pe oră și vizibilitate sub 100 m, iar fenomenele urmează să se producă pe arii extinse. Atenționare cod portocaliu se emite în cazurile în care sunt prognozate ninsori însoțite de vânt la rafală de 70-90 km pe oră și vizibilitate sub 50 m, iar cea de cod roșu se emite în cazurile în care sunt prognozate ninsori însoțite de vânt la rafală de peste 90 km pe oră și vizibilitate aproape de zero, iar fenomenele urmează să se producă pe arii extinse. În căutarea victimelor Pentru prevenirea și combaterea efectelor produse de calamități și fenomene meteorologice pericu-loase care pot afecta desfășurarea normală a traficului rutier și siguranța participanților pe drumurile publice pe timp de iarnă, legislația permite dispunerea închiderii imediate a circulației pe drumurile afectate. Imediat după închiderea unui sector de drum, Poliția Rutieră, însoțită de către un echipaj de deszăpezire a CNADNR, trebuie să inspecteze întregul tronson de drum închis circulației publice în vederea identificării eventualelor persoane și autovehicule rămase blocate. Din fericire, în Constanța situația nu a fost atât de gravă. Potrivit prefectului județului, nu a fost nevoie de cheltuieli suplimentare pentru această perioadă. „Nu s-a pus problema unor cheltuieli mai mari decât cele deja prevăzute pentru această iarnă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prefectul Claudiu Iorga Palaz. Nu s-a terminat iarna! Chiar dacă, pentru moment, vremea pare să revină la sentimente mai bune pentru noi, încă nu putem să răsuflăm ușurați că am scăpat. Iarna calendaristică mai are două săptămâni, iar în martie mai pot apărea fenomene specifice sezonului rece. „Deocamdată, nu putem vorbi despre noi avertizări meteorologice de fenomene periculoase pentru zona noastră. Temperaturile vor fi în continuare scăzute pentru această perioadă, deci avem vreme deosebit de rece. În noaptea de vineri spre sâmbătă, vor mai fi valori la limita gerului și vom mai avea ninsori, dar nu importante din punct de vedere cantitativ”, ne-a precizat meteorologul Marinela Dulamă, de la Centrul Regional de Meteorologie „Dobrogea”.