Ce mănâncă românii

Pâinea, legumele și fructele sunt cel mai des întâlnite alimente proaspete în coșul de cumpărături al românilor, iar cei mai mulți bani sunt cheltuiți pentru carne, legume și mezeluri, potrivit unui studiu GfK.„Alimentele proaspete sunt prezente în 2 din 3 coșuri și reprezintă 38% din totalul cheltuielilor dedicate consumul casnic pentru produse de larg consum. Cel mai des, în coșul de cumpărături al românilor se regăsesc pâinea, legumele și fructele”, se arată în raportul institutului de cercetare de piață.Totuși, produsele pe care românii cheltuiesc cei mai mulți bani de-a lungul unui an sunt carnea (27% din totalul bugetului pentru alimente proaspete), legumele (20%) și mezelurile (16%).Canalul preferat pentru achiziționarea produselor alimentare proaspete este comerțul tradițional, care acoperă 60% din valoarea totală a acestei piețe.„Orientarea către comerțul tradițional este influențată în special de produse precum legumele, pâinea, peștele și produsele de cofetărie care sunt cumpărate într-o proporție mai mare din magazinele specializate, brutării, patiserii sau piețe. În schimb, mezelurile și carnea de pui sunt achiziționate aproape în mod egal din cele două formate de comerț: modern și tradițional”, menționează GfK.Ca și în cazul majorității produselor de larg consum, hipermarketul deține supremația între formatele comerțului modern atunci când vine vorba despre achiziționarea de alimente proaspete.„Observăm o deschidere mai mare a cumpărătorilor de a-și procura produse proaspete din acest format de retail. Aproximativ trei sferturi dintre cumpărătorii care intră într-un hipermarket pun în coș fructe și legume, comparativ cu doar 60% dintre clienții supermarketurilor și ai discounterilor”, a declarat Raluca Răschip, consumer goods & retail Director GfK România.Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic la nivelul întregului an 2013, fiind realizat pe un eșantion de 3.000 gospodării. Categoriile de produse monitorizate în studiu sunt: legume, fructe, ouă, pâine, produse de panificație și brutărie, mezeluri, carne proaspătă, mâncare gătită proaspătă, produse de cofetărie, pește, icre, suc proaspăt.