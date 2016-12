Ce li se pregăteşte administratorilor de bloc. Se vor lua cu mâinile de cap!

2

Escrocherii

Stimati Guvernanti, Nu ati rezolvat situatia: in noua varianta, escrocii continua sa aiba acces la contul bancar al Asociatie, iar rapoartele trimestriale pot fi masluite. Apropo, rapoartele trebuie sa fie lunare, adica dupa fiecare inchidere de luna. In 3 luni pungasul poate fi departe, in insulele Baleare, cu banii cetatenilor. Trebuie sa adoptati un alt sistem, de exemplu locatarii sa depuna direct banii in contul Asoociatie, iar furnizorii de servicii sa poata trage banii din cont automat. Daca Superintendentul trebuie sa plateasca reparatii neprevazute de exemplu, s-o faca cu cec, semnat si de 2 auditori / cenzori. Adica Administratorul sa nu aiba acces direct si unic la banii cetatenilor.