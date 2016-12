Ce înseamnă cumpărarea pensiei şi cum se poate face acest lucru

Ce înseamnă cumpărarea pensiei și cum se poate face acest lucru

Avocatul Marius Coltuc face precizări vizavi de Legea nr. 186/2016, aceea de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioade anterioare în care n-au fost asigurați în niciun sistem de pensii. În primul rând, pensia poate fi plătită retroactiv de orice persoană care încă n-a ieșit la pensie și are perioade anterioare neasigurate în niciun sistem de pensii (fie că vorbim de sistemul public sau de un sistem neintegrat acestuia, cum ar fi, de exemplu, cel al avocaților), în limita a cinci ani anteriori datei încheierii contractului de asigurare.Trebuie precizat că, per-soanele interesate să facă plăți retroactive pentru contribuția la pensii au la dispoziție numai șase luni de zile. „Cu alte cuvinte, contractele se pot încheia doar până la data de 27 aprilie 2017, iar în aceeași perioadă trebuie făcută/făcute plata/plățile retroactivă/retroactive. Începând cu data de 28 aprilie 2017, plata retroactivă nu va mai fi posibilă”, explică avocatul. Poate mulți se întreabă dacă o singură persoană poate încheia doar un contract sau mai multe. În perioada stabilită de lege pentru încheierea contractelor de asigurare, persoanele interesate de plata retroactivă a contribuției pot încheia mai multe con-tracte de acest fel. În cazul celor care vor să plătească retroactiv, acest lucru nu este posibil.„Plata retroactivă pentru contribuția la pensii este valabilă pentru perioade anterioare neasigurate, însă numai în limita a cinci ani. Concret, plata se poate face pentru perioade cuprinse între data încheierii contractului de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii (CJP) și ultimii cinci ani anteriori acestei date. Spre exemplu, o persoană care încheie astăzi contractul de asigurare va putea face plăți retroactive pentru perioada cuprinsă între noiembrie 2011 și noiembrie 2016. În concluzie, nu se pot face plăți retroactive pentru anul 2002 sau pentru anul 1995", a mai spus avocatul Coltuc.Totodată, nu pot fi făcute plăți retroactive pentru perioade mai mari de timp. „Plata retroactivă a contribuției la pensii se poate face doar pentru perioade anterioare neasigurate, în limita a cinci ani. Mai exact, este vorba de perioade în care persoana interesată n-a fost asigurată nici în sistemul public de pensii, nici într-un sistem neintegrat acestuia. Sistemele ne-integrate sunt cele în care sunt asigurați „avocații, notarii, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege”, a declarat la rândul său, Gabriela Pintea, consilier juridic.Desigur, trebuie menționat foarte clar faptul că, nu se poate plăti retroactiv contribuția în cazul celor care au ieșit deja la pensie. „Nicio persoană care are calitatea de pensionar în perioada de aplicare a Legii nr. 186/2016 nu are dreptul să încheie un contract de asigurare socială cu CJP. Actul normativ în discuție a fost adoptat cu scopul de a permite persoanelor care nu au realizat stagiile de cotizare prevăzute de lege (și nu pot, astfel, să beneficieze de o categorie de pensie) să își poată completa acest sta-giu”, a explicat consilierul juridic.Deseori, oamenii se întreabă dacă pot plăti contribuția în situația în care mai au numai doi ani până ajung la vârsta de pensionare. Din nefericire, nici acest lucru nu este posibil, întrucât plata se face strict pentru perioade anterioare neasigurate.De asemenea, pentru cei care au trecut de vârsta de pensionare, dar încă lucrează, ei pot plăti retroactiv contribuția, deoarece un individ aflat în această situație nu este încă pensionar. „Totuși, trebuie precizat că, în acest caz, plățile se pot face doar pentru perioadele anterioare neasigurate de dinaintea îndeplinirii vârstei standard de pensionare. Spre exemplu, o persoană care a atins vârsta standard de pensionare în decembrie 2014 și încă lucrează, poate face plăți pentru perioade anterioare neasigurate de dinainte de decembrie 2014", a subliniat avocatul Marius Coltuc. În plus, nici cei care intenționează să-și plătească retroactiv, doar pentru a-și reduce vârsta de pensionare, nu pot recurge la această soluție. „Stagiul de cotizare este necesar pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială și pensia de invaliditate, potrivit Legii nr. 263/2010. Spre exemplu, un bărbat născut în no-iembrie 1970 poate obține pensia pentru limită de vârstă în noiembrie 2035, însă numai dacă are cel puțin 15 ani de stagiu de cotizare (adică 15 ani munciți legal). Vârsta standard de pensionare poate fi redusă pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite”, a conchis Marius Coltuc. Partea bună a lucrurilor este că cei care se află la acest moment în străinătate, își pot plăti, totuși, retroactiv contribuția la pensii.