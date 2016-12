Ce găsim cu adevărat în iaurturile de fructe: jumătate zahăr, jumătate aditivi. Unde sunt laptele şi fructele?

1

Uitati-va draqu la ce dati copiilor sa manance, ca voi pe vremea lui Ceausescu ati mancat natural, de asta sunteti sanatoase

Mamicile stiu ce dau copiilor? Sunt constiente de ce contin aceste iaurturi? Se mai mira apoi de ce imunitatea copiilor este la pamant ajungand sa raceasca din orice scadere a temperaturilor si orice adiere de vant? Se mira ca ajung sa faca cancere copii de 3-4-5 ani? Aceste mamici sunt niste ....... . Zaharul este considerat principala substanta care este raspunzatoare de aparitia cancerului. 11 linguri de zahar din iaurt, 10 linguri de zahar din bauturi carbogazoase de 0,5l, zahar la greu din ciocolata, din prajituri, din cozonac, din produsele de patiserie si lista continua. Va dati seama cat zahar bagati in copii (si in voi)? Si daca dau in diabet, stiti ce inseamna aceasta boala ? Stiti cum se distrug organele avand mereu glicemia ridicata? Stiti ca pancreasul ajunge sa nu mai functioneze? Stiti ca in timp se ajunge la orbire si insuficienta renala (apoi cautati rinichi pt transplant)?