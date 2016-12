Ce capcane se ascund în poliţele de asigurare a casei

Ce capcane se ascund în polițele de asigurare a casei

Vremea este din ce în ce mai ciudată. Tornadele au început să apară și la noi în țară, cutremurele de pământ sunt și ele, parcă, din ce în ce mai dese în țara noastră. Așa se face că mulți constănțeni sunt mai precauți și tot mai interesați de asigurarea caselor sau apartamentelor în care locuiesc.Pornind de la ideea că „mai bine dau acum puțin și primesc la nevoie mai mult”, asigurările au devenit, în ultima perioadă, din ce în ce mai tentante. Chiar dacă sunt deja obligatorii de ceva timp, mai puțin de un sfert din constănțeni și-au făcut deja asigurare a locuinței. Cei care au avut inspirația și au deja un astfel de contract au avut chiar posibilitatea să ceară daune.Potrivit Polului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale SA, (PAID), în prezent, în regiunea Dobrogea, doar aproximativ 5 la sută din gospodării sunt asigurate. În județul Constanța, figurează încheiate doar 57.716 polițe de asigurare obligatorie.De ce nu ești despăgubitNumeroase dosare au fost respinse pentru că locuințele expertizate tehnic erau în colaps din cauza stării avansate de degradare și a lipsei întreținerilor uzuale, pentru că respectivele construcții asigurate aveau alte destinații decât cea de locuință, cum ar fi baruri, magazine, pensiuni, pentru că în contract nu apăreau anumite riscuri, cum ar fi vânt, vijelie, tasare, infiltrații prin acoperiș, pentru că riscurile erau produse înainte de intrarea în valabilitate a poliței de asigurare. De asemenea, unul dintre cele mai importante motive de respingere a despăgubirilor a fost acela că locuințele respective erau neconforme cu prescripțiile tehnice în vigoare. Practic, casele erau prăbușite ca urmare a defectelor de construire și nu din cauza unor fenomene naturale.Astfel de probleme au întâlnit numeroși constănțeni care au cumpărat case gata ridicate și, ulterior, au avut probleme cu structura acestora, din cauza nerespectării normelor de construcție.„Am cumpărat o casă în Valu lui Traian și, după numai un an, au apărut numeroase crăpături. La cutremurul din luna noiembrie 2014, acestea s-au accentuat. Noi am vrut să facem asigurare obligatorie încă de la finele lui 2013, dar nicio firmă de asigurare nu a dorit să facă polița. Motivul invocat de acestea au fost problemele grave la structură. Acum nu ne mai rămâne decât să ne rugăm să nu vină vreun cutremur mare sau, dacă vine, să nu fim acasă”, ni s-a plâns Maria Chivu.Femeia nu a reușit nici până în ziua de astăzi să-și asigure casa. Va trebui să facă o expertiză a situației imobilului, să repare defectele, în cazul în care ele se pot remedia în această fază și abia apoi, pe baza unei noi expertize, să solicite încheierea unei polițe de asigurare.20 euro pe anPolița obligatorie de asigurare PAID acoperă trei riscuri specifice României - cutremur, inundație și alunecare de teren. Prețul unei polițe care acoperă suma de 20.000 euro este de 20 euro pe an pentru locuințele de tip A, adică cele construite din cărămidă, beton armat sau orice alt material rezultat în urma unui tratament termic și/sau chimic. Imobilele de tip B, adică cele construite din cărămidă nearsă sau orice alt material nesupus unui tratament termic și/sau chimic, pot fi asigurate prin intermediul poliței PAID contra sumei de 10 euro pe an, pentru o despăgubire de 10.000 euro.