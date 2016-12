Ce bucurii le-au produs dansatorii TDC micuţilor din centrele de plasament

Ce bucurii le-au produs dansatorii TDC micuților din centrele de plasament

Astfel, pe 31 mai, 120 de micuți ai centrelor de plasament au sărbătorit Ziua Copilului la sediul Total Dance Center (TDC), din strada Călugăreni, nr. 22, unde s-au distrat și au dansat alături de prietenii TDC. Aceștia au avut parte de o petrecere interactivă de trei ore și jumătate plină de jocuri, demonstrații de dans, surprize și muzică bună.Acțiunea face parte din campania națională umanitară „Dăruiește bucurie”, organizată de TDC, în par-teneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Scopul campaniei este de a strânge fonduri pentru 150 de copii ai centrelor de plasament Antonio, Delfinul, Micul Rotterdam, CPCRU (Aluniș), Ovidiu, Adăpostul de zi și de noapte din Constanța.Mâine, de la ora 20.00, în Clubul Doors, va avea loc evenimentul „Kids 4 Kids of Rock”. În cadrul acestuia, vor participa următoarele trupe: Fade Escape și Trupa 9 de la High School Music, M.O.D. și To Be Continued de la School of Music, Andrei Lucaci - Ementi Star Academy (Mihai Trăistariu) și Ioana Meow, elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța.„Este un sentiment foarte plăcut, când vedem câtă bucurie le putem aduce acestor minunați copii. Timp de aproape o lună, vom avea foarte multe activități pentru ei, îi vom implica activ în orice acțiune și îi vom adopta în familia noastră, Total Dance Center. Micuții au nevoie de o șansă, au nevoie să-și exprime talentul, iar noi asta dorim să facem: să le dăruim bucurie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Mădălina Tiron, vicepreședinte Asociației Naționale Cultural-Artistice Total Dance Center.