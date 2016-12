Ce au găsit voluntarii pe plajele constănţene

1

Deseuri numarate, nu colectate

Buna seara, Se impune o clarificare in ceea ce priveste actiunea desfasurata de noi. Mai exact, deseurile au fost numarate la propriu si nu colectate. Pe baza numarului total de deseuri identificate pe plajele constantene, a fost intocmit un raport care va fi transmis autoritatilor locale si institutiilor cu atributii in protectia mediului. Acestea urmeaza sa ia masurile necesare in ceea ce priveste colectarea gunoaielor semnalate de ONG Mare Nostrum.