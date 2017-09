Ce analize trebuie făcute pentru determinarea hepatitei

Hepatita este o afecțiune care face referire la inflamația de orice fel a ficatului, ca rezultat a unor procese complexe care apar în momentul în care ficatul suferă o leziune.Trebuie precizat că inflamația care durează mai puțin de jumătate de an este considerată hepatită acută, iar cea care durează mai mult de jumătate de an este considerată hepatită cronică.„Deși virusurile hepatice sunt diferite ca mod de acțiune și tratament, acestea pot determina boli hepatice cronice (hepatite cronice), care, în lipsa tratamentului, progresează rapid spre ciroză hepatică, crescând riscul de dezvoltare a unui cancer hepatic (hepatocarcinom). Deoarece, în ultimii ani, în țara noastră, numărul cazurilor de hepatită cronică virală B și C a crescut foarte mult, pacienții trebuie să-și facă următoarele determinări: PCR ARN HCV, ADN HBV, PCR Delta, Fibromax, Fibrotest”, au declarat reprezentanții Clinicii Iowemed.