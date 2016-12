Ce AMENZI riscaţi dacă nu respectaţi mediul, la grătarul de 1 MAI

Ce AMENZI riscați dacă nu respectați mediul, la grătarul de 1 MAI

Activitățile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate și în zone indicate, cu condiția ca cetățenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului, până la păstrarea liniștii, încălcarea prevederilor legale putând fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 și 5.000 de lei.Pentru că an de an, de 1 Mai, mii de români ies pentru a sărbători la grătar sau la picnic, cetățenii trebuie să știe că picnicurile pot fi organizate numai în zone special amenajate, potrivit Legii nr. 54/2012. În aceste zone, aparținând domeniului public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale, există utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și aprinderea focului este permisă.Activități de picnic, cu excepția aprinderii focului, sunt permise și în zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților, precum și în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităților, în care sunt permise Prin excepție, desfășurarea activităților de picnic este permisă și în alte zone decât cele menționate doar în condițiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii, scrie Mediafax.Autoritatea publică locală sau centrală care administrează zone de afluență publică consacrate are obligația de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condițiilor de funcționare a acestora și de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic în contractul cu operatorul local.Persoanele fizice care desfășoară activitatea de picnic au mai multe obligații, printre care să nu distrugă, să modifice sau să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcțiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor special amenajate, să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate, dar și să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă.De asemenea, au obligația să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să îl supravegheze în permanență, să respecte orarul de desfășurare a activității de picnic corespunzător zonei respective, să lase locul în care au desfășurat activitatea de picnic curat și nealterat, să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop și să folosească pentru satisfacerea necesităților fiziologice doar locurile special amenajate.Cei care doresc să meargă la picninc trebuie să mai știe că este interzisă folosirea produselor de igienă personală la o distanță mai mică de 30 metri față de cursurile de apă, precum și spălarea obiectelor care au deservit activității de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau a zonei indicate pentru activitățile de picnic.„Împrăștierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activității de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activitățile de picnic ori a zonei indicate pentru activitățile de picnic sunt interzise”, se arată în legea menționată.Cetățenii nu au voie nici să hrănească animalele sălbatice, să îndepărteze, să rănească ori să distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construit și nu pot să posteze semne sau mesaje, mai spune legea.Ei sunt obligați prin lege să păstreze liniștea și să nu deranjeze comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori, să nu arunce țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate, să respecte ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare și să nu desfășoare activități de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic.Potrivit legii, dacă administratorul zonei de picnic nu asigură condițiile necesare pentru desfășurarea acestei activități, poate fi sancționat cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei. Cei care desfășoară activități de picnic în afara zonelor special amenajate și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Totodată, pentru distrugerea, modificarea ori degradarea panourilor informative, marcajelor, indicatoarelor, construcțiilor, împrejmuirilor sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor se dă amendă de la 100 la 500 de lei.Amenzi între 2.000 și 5.000 de lei sunt prevăzute pentru cei care aprind focul în locurile amenajate și nu îl supraveghează în permanență.Aruncarea deșeurilor în altă parte decât în locurile special amenajate se sancționează cu amendă între 200 și 2.000 de lei, iar pentru nedepunerea selectivă a deșeurilor de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, amenzile sunt între 100 și 500 de lei.Amenzi între 300 și 3.000 de lei pot fi aplicate celor care nu lasă curat și nealterat locul în care au desfășurat activitatea de picnic, celor care aruncă țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate și celor care nu respectă ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare.Și cei care spală obiectele care au deservit activității de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau care împrăștie pe sol apa uzată rezultată în urma activității de picnic sau o varsă în apele din vecinătate pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de lei.Aceleași amenzi sunt prevăzute și pentru persoanele care nu respectă orarul de desfășurare a activității de picnic corespunzător zonei respective sau nu parchează autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop.Amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei pot primi persoanele care hrăneasc animalele sălbatice, care îndepărtează, rănesc ori distrug plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construit, care postează semne sau mesaje sau care nu păstrează liniștea și deranjează comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori.Potrivit legii, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor menționate se fac de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora, de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către agenții Poliției locale, conform competențelor stabilite prin lege.„Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii”, se arată în lege.La ieșirile în natură, românii trebuie să mai știe și că, pe teritoriul ariilor naturale protejate, sunt interzise: distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, construcțiile, împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate în inventarul ariilor naturale protejate, aprinderea și folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate, abandonarea deșeurilor în afara locurilor special amenajate și semnalizate pentru colectare daca există, potrivit Legii nr. 265/ 2006 privind protecția mediului.Nerespectarea acestor prevederi se pedepsește cu amendă între 3.000 și 6.000 de lei.