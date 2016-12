Ce amenzi ne pasc dacă facem grătarul unde nu e permis

1 Mai, sărbătoarea muncitorească, nu poate fi numită sărbătoare fără tradiționalele grătare și ieșiri la iarbă verde. Tot constănțeanul se pricepe să încingă cărbunii și să arunce o ciozvârtă pe foc. Atenție însă unde faceți focul și ce lăsați în urmă după voi, să nu cumva să încheiați distracția cu o amendă usturătoare.Conform Legii Picnicului, intrată în vigoare în anul 2012, autoritățile trebuie să amenajeze spații speciale pentru picnicuri în parcuri sau în-afara orașelor, să indice locuri speciale pentru aprinderea focului, să le doteze cu containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și cu toalete ecologice. Nu vă așteptați însă să găsiți toate acestea în zonele din jurul Constanței, singurul loc amenajat adecvat fiind cel de sub podul de la Doraly.Locurile preferate ale constănțenilor pentru a ieși la iarbă verde, cum ar fi Valu lui Traian, zona Fântânița, pădurea Comorova sau pădurea Hagieni, sunt în continuare neamenajate. Asta nu vă împiedică să faceți un grătar sau să vă întindeți păturile pe iarbă, la soare. Dar trebuie să respectați anumite reguli impuse de lege.Comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor fi prezenți pe teren mai mult ca oricând în aceste zile, vor bate pădurile în lung și lat pentru a fi siguri că nimeni nu încalcă legea. Și nu vor ezita să ne amendeze dacă găsesc nereguli. În cazul în care nu știți dacă zona unde doriți să faceți picnic este una cu restricție, este cel mai bine să vă interesați înainte la primăria din localitatea respectivă.Nu lăsați focul nesupravegheat!Persoanele care merg la picnic nu au voie să spele obiectele folosite în apele din vecinătatea zonei special amenajate, să hrănească animalele sălbatice, să distrugă plantele. Oamenii sunt obligați prin lege să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate, să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să-l supravegheze permanent, să lase locul așa cum l-au găsit, să nu arunce țigări sau chibrituri aprinse în alte locuri decât cele special amenajate, să respecte bunele moravuri.5.000 de lei pentru un grătar în loc neamenajatAmenzile sunt destul de consistente. Dacă lăsați gunoaiele împrăștiate, amenda este între 200 și 2.000 de lei. Dacă aprindeți focul unde nu e loc special amenajat, plătiți între 2.000 și 5.000 de lei. Dacă nu lăsați locul de grătar curat și nealterat, dacă aruncați țigările peste tot și nu respectați liniștea și bunele moravuri, scoateți din buzunar între 300 și 3.000 de lei. Iar dacă faceți picnic în afara zonelor special amenajate pentru astfel de activități sau a zonelor indicate de autorități pentru picnic, plătiți între 1.000 și 3.000 de lei.„Vom face controale în această perioadă și, acolo unde este cazul, vom aplica amenzile prevăzute de lege. Am făcut verificări și la autoritățile locale pentru a vedea ce alte zone au fost incluse sau excluse din acest tip de activități. De asemenea, am avut acțiuni de informare a cetățenilor, am împărțit fluturași, pentru a afla atât responsabilitățile pe care le au, cât și amenzile pe care le riscă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul interimar al Comisariatului Județean Constanța al Gărzii Naționale de Mediu, Marian Cristian Râșnoveanu.