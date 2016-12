Ce ai comandat şi ce ai primit. Iată ce poţi păţi atunci când faci shopping pe internet

Ce ai comandat și ce ai primit. Iată ce poți păți atunci când faci shopping pe internet

Din ce în ce mai mulți dintre noi ne lăsăm atrași de fotografii frumoase și prețuri irezistibile și ne comandăm haine de pe internet. Ma-gazinele online se înmulțesc și ele văzând cu ochii, pe măsură ce crește apetitul nostru de shopping online. Așa se face că unii comercianți profită de faptul că nu poți vedea, pipăi sau proba ceea ce cumperi și tri-mit produse care nu seamănă aproape deloc cu cele prezentate pe site.Mătasea, șifonul sau dantela delicată sunt înlocuite cu materiale ieftine din poliester, produsele originale se dovedesc doar niște fake-uri de proastă calitate sau croiala este complet greșită, cu ațe care atârnă. Dacă nu ați luat încă o astfel de țeapă, fiți foarte atenți când comandați ceva de pe internet, căci din ce în ce mai mulți comercianți online practică astfel de tactici de păcălire a clienților.„Am comandat o rochiță de pe un site internațional. După trei săptămâni am primit ceva care aducea foarte puțin cu originalul, era din cel mai ordinar material, era mult mai scurtă decât în fotografia de prezentare și se vedea că era făcută în bătaie de joc. Am cerut explicații de la cei care se ocupau de comenzi și mi-au spus că nu pot să o trimit înapoi, dacă am desfăcut-o și am probat-o. Abia m-am înțeles cu ei în engleză, că nici asta nu știau să vorbească. În cele din urmă am trimis-o înapoi și mi-au promis că îmi vor returna banii. Au trecut patru săptămâni și încă nu au ajuns. Probabil că nici nu îi voi mai vedea vreodată. Așa că mi-am învățat lecția. Nici măcar nu am cui să-i raportez sau să fac o plângere, pentru că nu sunt de la noi din țară”, ne-a povestit Irina, din Constanța.Sfaturi de la Protecția ConsumatorilorAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă mare atenție atunci când facem cumpărături online, de pe site-uri internaționale. ANPC nu poate verifica decât site-urile românești, astfel încât, în cazul în care avem probleme nu ajută la nimic să facem sesizare.Iată ce ne sfătuiesc comisarii Protecției Consumatorilor:l Fiți atenți când oferiți detaliile card-ului de credit sau debit pe internet; verificați întotdeauna dacă preluarea datelor se face prin protocol securizat (url-ul de tip https:// în-seamnă protocol securizat, iar http:// e necriptat). Refuzați tranzacția dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV (format din trei sau patru cifre, inscripționat pe card). Este mai sigur să folosiți un card de debit dedicat tranzacțiilor on-line pe care să îl încărcați numai cu suma necesară achiziției.l Este preferabil să cumpărați de la companii cunoscute sau cu care ați mai avut contacte comerciale înainte sau despre care nu există comentarii negative ale altor clienți pe forumuri sau pe site-urile de evaluare a serviciilor.l Evitați operatorii economici care nu afișează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală etc.) și care se rezumă la o adresă de e-mail.l Pentru bunurile comandate în străinătate, verificați pe site-ul vânzătorului condițiile de returnare a bunurilor - trebuie să suportați taxele poștale de retur și acestea pot fi semnificative.l Dacă aveți probleme la achiziționarea de produse din afara țării, reclamația dumneavoastră va trebui soluționată de o entitate străină. Pentru probleme legate de bunurile cumpărate trebuie să vă adresați vânzătorului sau unei autorități din țara de origine a vânzătorului.l Achiziționați produse foarte scumpe de la companiile din afara României doar dacă puteți verifica reputația lor și satisfacția clienților - există site-uri independente care evaluează calitatea serviciilor și „liste negre” cu companiile care înșeală clienții. O practică incorectă frecvent întâlnită este aceea de a oferi produse ieftine față de prețul mediu, dar a căror livrare este condiționată de achiziționarea de accesorii (uneori indispensabile funcționarii produsului) cu prețuri supraevaluate. În final, prețul total va depăși semnificativ o achiziție similară de la un distribuitor consacrat al produsului. Verificați cu mare atenție ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate.