Cazul copilului ucis de maidanezi. Medicul legist face lumină!

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Abdo Salem, medicul legist care i-a facut autopsia lui Ionut, copilul ucis de maidanezi, spune ca nu crede in varianta care a aparut recent in presa conform careia băiețelul ar fi murit muscat de un singur caine de lupta!“Am fost foarte surprins cand am auzit aceasta varianta! Din punctul meu de vedere este o aberatie sa credem ca Ionut a fost ucis de un singur caine. Avea foarte multe plagi de la mai multi caini, asta e clar. Iar despre recoltarea probelor AND eu nu stiu nimic pentru ca eu n-am recoltat asa ceva! In plus, in acest caz este un martor cheie in varsta de 6 ani. Nu putem nega ca fratele lui Ionut a vazut acele scene dramatice cu micutul atacat de mai multi caini”, a declarat Abdo Salem, medicul legist care i-a facut autopsia lui Ionut!, scrie, în exclusivitate, site-ul wowbiz.ro.